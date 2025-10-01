Fabio De Luigi intrappolato nel tempo: la folle avventura è su Prime Video Prime Video accoglie nel suo catalogo una commedia con Fabio De Luigi e Antonio Albanese: un film che affronta temi profondi con tanta ironia e leggerezza.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nel vastissimo catalogo di Prime Video non manca proprio nulla: film e serie di ogni genere (dal romantico al drammatico, passando per il comico all’azione pura). Da giorni è disponibile una commedia interessante con protagonisti due volti noti e amati del cinema italiano, Fabio De Luigi e Antonio Albanese. Diretto da Giulio Manfredonia, il film offre una rivisitazione in chiave italiana della celebre pellicola Ricomincio da Capo, diretta da Harold Ramis, proponendo una storia che esplora temi come la routine, il cambiamento e la crescita personale. Vediamo Insieme tutti i dettagli.

E’ Già Ieri, l’importanza del cambiamento al centro del film con Fabio De Luigi

Oggi vogliamo parlarvi di È Già Ieri, un film del 2004 diretto da Giulio Manfredonia, è l’adattamento italiano del celebre Groundhog Day (1993). Chi ha visto la pellicola di Harold Ramis, sa bene che mantiene la stessa struttura narrativa dell’originale (loop temporale) ma cambia l’ambientazione. Sicuramente vi starete chiedendo: perché è interessante questo film? Ora cerchiamo di spiegarvelo. Filippo Fontana (Antonio Albanese) è un giornalista televisivo molto famoso, ma pecca tanto di arroganza e presunzione. Un giorno, però, le cose cambiano drasticamente: si ritrova intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere lo stesso giorno all’infinito. All’inizio reagisce con indifferenza e egoismo, e fa di tutto per sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Con il passare del tempo, però, Filippo capisce che il vero cambiamento non consiste nell’evitare le conseguenze, ma nell’affrontarle e imparare dagli errori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ripetizione diventa così un’occasione per crescere, riflettere e migliorare se stesso. Accanto a lui c’è Enrico (Fabio De Luigi), il cameraman che lo segue nell’isola delle Canarie. Enrico è l’esatto opposto di Filippo: è empatico, genuino e attento. La sua presenza non solo gli offre uno specchio per comprendere meglio sé stesso, ma diventa anche una forza positiva che lo guida verso il cambiamento.

Qualche curiosità sul film E’ Già Ieri e dove vederlo in streaming

Come di consueto, anche per questo film abbiamo delle curiosità che vogliamo svelarvi. È Già Ieri è un remake italiano di Groundhog Day (Ricomincio Da Capo, 1993), ambientato sulle Canarie ma girato in Andalusia, principalmente a Isleta del Moro. La pellicola, diretta da Giulio Manfredonia e interpretato da Antonio Albanese, mantiene il tema del loop temporale e della trasformazione personale, adattandolo al contesto italiano. Prodotto da Cattleya con budget contenuto, ha ricevuto recensioni contrastanti: alcuni apprezzati hanno l’adattamento e la comicità di Albanese, altri lo hanno considerato inferiore all’originale. Nonostante ciò, ha trovato il suo pubblico grazie a televisione e DVD, consolidando il sodalizio tra Manfredonia e Albanese.

Se volete immergervi in questa visione, trovate il film E’ Già Qui in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche