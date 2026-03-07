Fabio De Luigi, non solo attore: dal debutto alla regia al suo ultimo film ora al cinema Negli ultimi anni, l’attore comico romagnolo ha ottenuto grande successo anche nel ruolo di regista: ecco allora i film imperdibili diretti proprio da lui.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Fabio De Luigi è uno di quei rari casi in cui la transizione da attore a regista non tradisce le aspettative del pubblico ma, anzi, le arricchisce. De Luigi ha infatti scelto di mettersi anche dietro la macchina da presa e, in poco più di un decennio, ha firmato quattro film di grande successo che raccontano, ciascuno a modo proprio, le piccole e grandi tragedie della vita quotidiana italiana: Tiramisù, Tre di troppo, 50 km all’ora e Un bel giorno. Una filmografia assolutamente imperdibile: ecco tutti i dettagli e dove trovare questi iconici film.

Tiramisù (2016)

Tutto è iniziato nel 2016, quando Fabio De Luigi ha debuttato alla regia con Tiramisù, commedia da lui stesso scritta e interpretata. Il protagonista è Antonio Moscati (De Luigi), un informatore scientifico che arranca tra gli studi dei medici della mutua cercando di piazzare garze e cerotti senza grande fortuna. La sua vita privata non è da meno: teme che la moglie Aurora si stanchi presto di lui. A complicare tutto ci pensano il cognato Franco, cinico playboy con una figlia piccola a carico, e l’amico Marco, perennemente sommerso dai debiti. La svolta arriva per caso: Antonio dimentica in uno studio medico un tiramisù preparato da Aurora, destinato alla Caritas. Il dottore lo assaggia, ne rimane conquistato, e da quel momento il dolce diventa il passpartout di una improbabile scalata professionale. Il film è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Disney Plus e TIM Vision.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tre di troppo (2023)

Sette anni separano il debutto dalla seconda regia, ma il risultato vale l’attesa. Nel 2023, il film Tre di troppo segna un deciso salto di qualità per De Luigi dietro la macchina da presa. Accanto a lui anche l’iconica Virginia Raffaele. In questo film, Marco e Giulia sono una coppia felicemente senza figli: belli, in forma, alla moda, con appartamenti sempre in ordine e serate in libertà. Ma il destino ha altri piani: a seguito di una maledizione, una mattina i due si svegliano con tre bambini in casa che li chiamano mamma e papà. L’unico obiettivo diventa tornare alla vita di prima. Nel mezzo, naturalmente, del caos più totale. Il film è attualmente disponibile in streaming su Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, TIM Vision e Google Play Film.

50 km all’ora (2024)

Esattamente un anno dopo, nel 2024, De Luigi torna al cinema con la sua terza regia: 50 km all’ora, rivisitazione italiana del campione d’incassi tedesco 25 km/h (2018). Al suo fianco questa volta c’è Stefano Accorsi, e la coppia funziona a meraviglia. Il film è un road movie ambientato nel cuore dell’Emilia-Romagna, tra le montagne dell’Appennino, la pianura e le spiagge dell’Adriatico. Rocco e Guido sono due fratelli che non si parlano da anni: il primo, silenzioso e affidabile, è rimasto a casa ad accudire il burbero padre; il secondo, esuberante e senza radici, ha girato il mondo come animatore turistico.

La morte del padre Corrado li costringe a riunirsi per far avverare il suo ultimo desiderio: spargere le ceneri sulla tomba dell’ex moglie a Cervia. I due fratelli spolverano allora i motorini della giovinezza e si mettono in viaggio, rispettando la regola adolescenziale di non superare i 50 km all’ora. Il film è attualmente disponibile in streaming su Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, TIM Vision e Google Play Film.

Un bel giorno (2026)

La quarta regia di De Luigi arriva nelle sale il 5 marzo 2026 con Un bel giorno. In questo film, Tommaso (De Luigi) è un vedovo che ha cresciuto da solo quattro figlie, sacrificando la sua vita personale e sentimentale per la famiglia. Quando le ragazze, ormai grandi, lo incoraggiano a rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara (Virginia Raffaele): una donna affascinante, intelligente e piena di vita. Tra i due nasce subito un’intesa speciale, ma Tommaso sceglie di non rivelarle la propria complessa realtà familiare, senza sapere che anche Lara nasconde qualcosa di simile: è una madre single con tre figli adolescenti e le sue stesse paure.

Potrebbe interessarti anche