Fabio Concato ha il cancro: "Stop ai concerti". Il sostegno dei vip, da Laura Pausini a Carlo Conti Il cantautore milanese, 72 anni, ha interrotto il tour estivo dopo l'annuncio della malattia. Messaggi di affetto da colleghi e fan.

Fabio Concato ha rivelato di essere malato di tumore e di aver già iniziato le terapie per combattere la malattia che l’ha colpito. L’annuncio è arrivato dai suoi canali social nel pomeriggio di giovedì 14 agosto, con un messaggio diretto ai fan:

"Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo, vi abbraccio. FabioC".

Fabio Concato, l’annuncio choc: "Ho un tumore"

Già a metà luglio, i suoi follower si erano accorti che qualcosa non andava: lo staff del cantante, infatti, aveva annunciato l’annullamento di tutti i concerti estivi, parlando di "motivi di salute e accertamenti medici". Le date di settembre 2025, invece, erano state confermate. Ora, la spiegazione ufficiale è arrivata dallo stesso artista, che ha scelto di condividere pubblicamente il suo problema di salute, dicendosi però sicuro che tutto andrà per il verso giusto.

Il sostegno dei vip, da Laura Pausini a Mietta

Tantissimi colleghi e vip hanno espresso sostegno e affetto al cantautore milanese. "Forza Fabio siamo tutti con te", è stato il messaggio di Laura Pausini. "Ti abbraccio fortissimo", ha scritto Fiordaliso. "Forza Fabio. Forza forza forza. Un grande abbraccio", ha commentato Paolo Belli. "Un abbraccio fortissimo! Forza", le parole di Leonardo Pieraccioni. Messaggi anche da Mietta, Carlo Conti, Annalisa Minetti, Chiara Francini, Nek, Niccolò Fabi e Stefano Fresi e molti altri, tutti uniti nell’incoraggiarlo in questo momento difficile della sua vita privata. Naturalmente anche i fan di Concato hanno preso d’assalto il post con messaggio incoraggiamento dopo l’annuncio della sua malattia.

Chi è Fabio Concato: le tappe di una carriera lunga 50 anni

Fabio Concato, nome d’arte di Fabio Piccaluga, è nato a Milano il 31 maggio 1953 in una famiglia di musicisti: il padre Luigi "Gigi" Piccaluga era pianista jazz, la madre cantante lirica. Cresciuto in un ambiente ricco di arte, debutta negli anni ’70 con il gruppo cabarettistico-musicale I Mormoranti.

La svolta arriva negli anni ’80, con brani che sono entrati nella storia della musica italiana come Domenica bestiale, Fiore di maggio, Guido piano, Ti ricordo ancora e Rosalina. Canzoni dal fascino senza tempo, caratterizzate da melodie raffinate e testi intimi, spesso autobiografici, che lo rendono uno dei cantautori simboli di quell’epoca musicale. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti come Anna Oxa, Samuele Bersani e Michele Zarrillo, partecipando più volte al Festival di Sanremo.

Nel 2020 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro per aver devoluto in beneficenza i proventi del brano L’umarell, scritto durante la pandemia. Solo due anni fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato di immaginare ancora molti concerti nel futuro: "Finché mi diverto, lo faccio. Quando sarò stanco, me ne starò a casa".

Fabio Concato, la moglie Elisabetta e le due figlie

Fabio Concato è sposato dal 1980 con Elisabetta. La coppia ha avuto due figlie: Carlotta e Giulia. Il cantante ha raccontato in diverse occasioni come ha conosciuto la sua futura moglie: "Ci siamo conosciuti in uno studio, stavo registrando il mio terzo disco e un amico comune mi ha portato Elisabetta in studio. Non è stato amore a prima vista, ma amore a terza vista sì. Come si sta 40 anni insieme? Si sta bene, almeno per quanto mi riguarda. È anche una fortuna. Si riesce a stare insieme con un po’ di pazienza, una volta faccio e una volta fa lei… è un mutuo soccorso".

