Su Netflix l’esperimento d’amore più folle: Fabio Caressa guida il viaggio tra cuori bendati
A dicembre su Netflix, il reality romantico che mette alla prova i sentimenti veri: single pronti a sposarsi senza essersi mai visti, guidati da Fabio Caressa.
Sta per approdare su Netflix un esperimento che metterà alla prova ogni certezza sull’amore. Lo sappiamo, la piattaforma molto spesso propone ai suoi utenti reality che sanno come catturare la loro attenzione. Ebbene, a dicembre arriverà un format che stravolgerà ogni regola sui sentimenti e l’unica cosa che conterà sarà l’emozione. A guidare un gruppo di single in questa nuova avventura sarà Fabio Caressa, affiancato dalla moglie Benedetta Parodi. Cosa li aspetterà? E soprattutto, siamo pronti noi a vedere uno show simile? Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
L’Amore è Cieco, Fabio Caressa e Benedetta Parodi insieme nel nuovo show
L’Amore è Cieco: Italia, versione italiana del celebre reality Love Is Blind sta per debuttare in streaming su Netflix. Diretto da Angelo Poli e scritto da Magda Geronimo, Valentina Massouda e Antonio Vicaretti, lo show sarà condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, alla loro prima collaborazione televisiva. I primi quattro episodi usciranno il 1° dicembre, con i partecipanti che inizieranno a conoscersi nelle capsule fino alle proposte di matrimonio. Gli episodi 5-8 saranno disponibili dall’8 dicembre e mostreranno la convivenza e la vita quotidiana delle coppie fino all’altare. L’episodio 9 arriverà il 15 dicembre, mentre la reunion finale, prevista per il 19 dicembre, svelerà che fine hanno fatto le coppie dopo alcuni mesi.
Il programma è una sorta di esperimento sociale sul dating moderno: un gruppo di single cerca l’anima gemella senza vedersi di persona, arrivando a promettersi matrimonio "al buio". Successivamente, vivono la vita quotidiana di coppia tra lavoro, amici e famiglia per capire se il loro legame resisterà alla realtà. Alla fine, scopriranno se sposare davvero la persona di cui si sono innamorati ciecamente.
Love Is Blind, un successo nato in America
Love Is Blind è un reality show di Netflix che ha debuttato negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020, diventato rapidamente un fenomeno globale con adattamenti in diversi paesi, tra cui Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina, Francia e Italia. Uomini e donne si conoscono e si innamorano senza vedersi, parlando solo attraverso le pods. Se scatta una connessione autentica, arriva la proposta di matrimonio prima dell’incontro visivo. La vera prova inizia poi, con la convivenza e la scoperta se l’amore "al buio" può resistere alla vita quotidiana. Ma perché questo programma piace così tanto? Il suo successo deriva dall’assenza di attrazione fisica immediata: le relazioni si fondano sulle parole, sulle sfumature della voce e sul dialogo autentico. Lo spettatore vive l’attesa e il dubbio, chiedendosi se l’intesa emotiva riuscirà a sopravvivere allo svelamento fisico.
Quando e dove vedere in streaming L’Amore è Cieco
Se desiderate vedere la versione italiana del programma, dovrete attendere il 1° dicembre 2025, giorno in cui L’Amore è Cieco arriverà in streaming su Netflix, o meglio i primi quattro episodi.
