Fabio Canino perde Ballando con le stelle ma diventa Cavaliere della Repubblica (e lancia una bordata) Il giudice dello show di Milly Carlucci ha parlato della nomina da parte del presidente Mattarella, ma anche di qualche “problema sul piano professionale”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Fabio Canino si prepara ad affrontare una nuova fase della sua carriera con un riconoscimento prestigioso e un futuro televisivo ancora tutto da definire. Mentre arriva la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte di Sergio Mattarella, infatti, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un suo addio alla giuria di Ballando con le stelle. E nelle parole affidate ai social, tra orgoglio e gratitudine, non manca una frase che sembra nascondere una precisa frecciata. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fabio Canino nominato Cavaliere della Repubblica: "Ne è valsa la pena"

Una notizia importante sul piano personale arriva per Fabio Canino proprio mentre il suo futuro televisivo sembra essere avvolto dall’incertezza. Il giudice di Ballando con le Stelle, infatti, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, un riconoscimento che premia il suo percorso nel teatro, nella radio e nella televisione. Canino ha raccontato tutta la sua emozione sui social: "Essere nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella è un grande onore, che accolgo con gratitudine e orgoglio". Poi ha spiegato il significato più profondo dell’onorificenza, ringraziando anche l’onorevole Alessandro Zan. Il passaggio più significativo, però, arriva quando Canino lega il riconoscimento alle battaglie portate avanti nel corso degli anni: "Sono valori nei quali ho sempre creduto e che ho cercato di portare avanti con il mio lavoro. E sì, probabilmente proprio questi valori, in alcuni momenti, mi hanno creato qualche problema anche sul piano professionale. Ma oggi posso dire con ancora più convinzione che ne è valsa la pena". Una frase che suona come una vera e propria frecciata e che assume un peso particolare alla luce di quanto sta accadendo a Ballando con le stelle.

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Il futuro a Ballando con le stelle: Canino verso l’addio?

Per Fabio Canino – come detto – potrebbe essere arrivato il momento di salutare il tavolo della giuria di Ballando con le stelle dopo quasi vent’anni di presenza nello show di Milly Carlucci. Le indiscrezioni sulla nuova edizione parlano di una posizione ancora in bilico tra questioni organizzative, valutazioni economiche e impegni teatrali. Al momento non c’è un annuncio ufficiale sull’addio, ma lo scenario di una giuria profondamente rinnovata resta concreto. Dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli, infatti, il nome di Canino è stato più volte indicato tra quelli a rischio, con Barbara D’Urso e Alberto Matano in pole per un posto da giudice. Non è da escludere neanche il ritorno di Francesca Fialdini.

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