Fabio Canino, bordata d'addio a Ballando con le stelle: “Ho deciso io, ecco perché”. Poi ‘chiama’ Berlusconi (e snobba Milly Carlucci) Canino ufficializza la sua uscita dallo show di Rai 1 dopo 17 anni con un video social: “Era nell’aria, ho deciso di lasciare”. Quindi lancia una proposta a Mediaset.

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Diciassette anni dopo, Fabio Canino ha deciso di chiudere la sua esperienza a Ballando con le stelle. Un addio che arriva proprio mentre Milly Carlucci sta completando il puzzle di giuria e cast in vista della nuova stagione, in partenza dal 3 ottobre 2026 su Rai 1. E se nelle parole dell’ex giudice c’è il desiderio di voltare pagina, a colpire è soprattutto ciò che nel suo messaggio non c’è: nessun riferimento a Milly Carlucci e nessun ringraziamento alla Rai. Un dettaglio che salta all’occhio dopo quasi due decenni trascorsi nello stesso programma.

Fabio Canino lascia Ballando dopo 17 anni: il suo messaggio

L’annuncio è arrivato direttamente da Canino, che con un video pubblicato sui suoi profili social ha spiegato ai suoi fan di avere maturato l’idea di cambiare strada:

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"Allora, ci siamo: l’affaire Ballando con le stelle. Dopo 17 anni di onorata carriera da giudice, ho deciso di lasciare. Perché bisogna anche avere il coraggio di fare altre cose, di lasciare la strada maestra e tentare delle strade in cui non si sa cosa succederà. Quest’estate sono successe talmente tante cose che magari qualcuna potrebbe portare novità. Per esempio essere diventato cavaliere. Forse il bancone di Ballando non mi basta più? Forse voglio la tavola rotonda come i cavalieri? Chi lo sa?".

Fabio Canino ha accompagnato il video con un testo in cui ha fornito altri dettagli riguardo alla sua separazione dal programma del sabato sera di Rai 1: "Era nell’aria. Per la verità è un anno che ci penso…. – scrive – lascio la giuria del mio amato Ballando con le stelle. Beh dopo 17 anni di onorato servizio ci sta. Ma è sempre una parte di me quindi non è stato facile anche se ogni esperienza, anche se bellissima prima o poi deve terminare. In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi CON i concorrenti e non DEI concorrenti. Alcuni eventi quest’estate mi hanno convinto che era giunto il momento. Dovevo cambiare, fare altre scelte, o perlomeno provarci. Per carità, niente di drammatico! nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria. Grazie a tutto il pubblico (anche a quello che non condivideva le mie scelte…) che per anni mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato, odiato. Ci siamo comunque divertiti, no?".

La parentesi televisiva di Fabio Canino a Ballando è durata 17 edizioni, nelle quali lo showman fiorentino, oggi 63enne, è diventato uno dei volti più riconoscibili della giuria: ironico, tagliente, spesso irriverente, ma sempre garbato e raramente interessato a trasformare il giudizio in uno show personale (qualità non condivisa con altri giurati). Proprio per questo sorprende ancora di più un particolare del suo commiato: nessun ringraziamento esplicito a Milly Carlucci, nessun riferimento alla Rai. Dopo quasi vent’anni di lavoro fianco a fianco, è una mancanza che si nota.

Ma è davvero tutta una decisione di Canino?

Qui la storia si fa decisamente più interessante. Perché raccontare l’addio soltanto come una scelta personale di Canino rischia di essere riduttivo. Da mesi, infatti, circolavano indiscrezioni su una possibile rivoluzione della giuria e lui è sempre stato inserito in cima alla lista dei possibili partenti. Da mesi Milly Carlucci e il suo gruppo autorale hanno chiaro in mente il progetto di rinnovare profondamente il tavolo dei giudici, dopo una formazione rimasta cristallizzata dal 2016. Prima era arrivata la separazione da Selvaggia Lucarelli (quella sì decisa dall’influencer), passata a Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi. Poi le voci su Canino. Insomma, il suo addio potrebbe essere frutto di una scelta quantomeno condivisa, se non addirittura partita dalla produzione. Lo scrive anche il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha fatto il repost del video d’addio dell’ex giudice, svelando: "La tv è pure finzione e lo sappiamo, ma Canino non lascia Ballando con le Stelle: non è stato riconfermato. Ps Milly Carlucci nemmeno citata nel post e nel video".

Canino strizza l’occhio a Pier Silvio Berlusconi e a Mediaset

Il passaggio più curioso del video arriva proprio alla fine. Canino non si limita a dire che vuole dedicarsi ad altro: chiama direttamente in causa Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset:

"Anzi, a proposito: essendo stato io il primo a fare il tavolo in televisione, Pier Silvio (Berlusconi, ndr), io sono pronto adesso, se vogliamo…"

Una battuta, certo. Ma anche un’autocandidatura piuttosto evidente. E qui Mediaset potrebbe avere davanti un’occasione interessante: portarsi a casa uno dei volti simbolo di Ballando con le stelle, proprio mentre Selvaggia Lucarelli ha già fatto il percorso inverso, passando alla concorrenza. Tra l’altro, il 63enne in passato ha già lavorato al ‘Biscione’: nel biennio 2004-2025 guidò l’ottimo Cronache marziane, nel 2006 Frankenstein, entrambi su Italia 1. Quel che è certo è che Canino non faticherà a trovare nuovi sbocchi in Tv, essendo anche un opinionista di talento conteso dai principali talk di cronaca e attualità.

Ballando con le stelle 2026, cast e giuria: le ultime news

La giuria della prossima edizione presenterà dunque parecchie novità. La presidentessa Carolyn Smith è al momento l’unico nome ufficialmente confermato, ma anche Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni sembrano a prolungare la loro esperienza nel dance show. Ci sarà la novità Alberto Matano, promosso in giuria dopo sette edizioni nel ruolo di principe del Tesoretto, mentre sono ormai concretissime le possibilità di vedere Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli. Una presenza che, se concretizzata, aggiungerebbe inevitabilmente parecchio pepe al programma.

Sul fronte cast, sono già stati annunciati ufficialmente otto concorrenti:

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