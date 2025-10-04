Formula 1 oggi in TV, dove vedere il GP di Singapore in chiaro e in streaming: Verstappen per la rimonta leggendaria Oggi 4 ottobre le qualifiche, domani pomeriggio la gara. Tutte le info per seguire il Gran Premio di Singapore in TV: canale, orario, diretta streaming.

Nonostante il divario in classifica, ben 69 punti, sembri difficilmente colmabile sulla carta, con ancora 7 gare a disposizione Max Verstappen tenta la clamorosa rimonta su Oscar Piastri e Lando Norris. L’attuale leader della Formula 1 e il suo compagno in McLaren hanno iniziato a tremare dopo le vittorie back-to-back di Monza e Baku del pilota RedBull, che hanno riaperto una corsa al titolo che sembrava un gioco a 2 tra i piloti papaya. Sul circuito cittadino di Singapore domenica 5 ottobre sarà battaglia vera: ecco dove vedere in streaming la Formula 1 e il "triello" Verstappen-Piastri-Norris.

Formula 1 oggi, Verstappen e una rimonta che entrerebbe nella leggenda

Sul piano tecnico, tra McLaren e RedBull sembra non esserci storia, con l’ago della bilancia decisamente a favore della scuderia inglese. I papaya, però, non hanno dalla loro un pilota del calibro di Max Verstappen, in grado incredibilmente di tenere vivo un mondiale che ormai sembrava affare solo tra Oscar Piastri e Lando Norris. L’impresa che l’olandese potrebbe compiere lo proietterebbe di diritto nella leggenda, ancora più di quanto già non sia. A rendere il tutto ancora più "credibile" alcune scelte quantomeno discutibili del muretto McLaren, con i cambi di posizione tra Norris e Piastri che hanno fatto perdere punti all’australiano leader del Mondiale. L’olandese ora punta concretamente al mondiale, e non si tratterebbe del primo pilota a riuscirci.

Lo sanno benissimo in Ferrari, dove l’ultimo titolo iridato, risalente al 2007 con Kimi Raikkonen, arrivò proprio grazie a un’inaspettata rimonta. Sempre il Cavallino ci riuscì nel 1964, quando John Surtees superò in classifica sia Jim Clark, sia Graham Hill. Rimanendo in casa Verstappen, anche il suocero Nelson Piquet ha una certa esperienza in materia, avendo sopravanzato con la sua Brabham la Ferrari di Arnoux e la Renault di Prost. Proprio con la vettura di Piquet, all’epoca non certo al livello di Ferrari e Renault, si possono notare diverse similitudini con l’attuale situazione della RedBull.

Dove vedere il GP di Singapore di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte oggi sabato 4 ottobre alle 15.00 con le qualifiche di Formula 1 sul circuito cittadino di Singapore, per poi proseguire domani, domenica 5 ottobre 2025, con la gara, in programma alle 14.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp di Singapore di F1 anche gratis in chiaro su TV8, che trasmetterà qualifiche e gara in differita sul canale 8 del digitale terrestre.

Gp di Singapore, il programma completo del week end:

Sabato 4 ottobre

Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 15.00: F1 – Qualifiche (differita Tv8 ore 17.30)

Domenica 5 ottobre

Ore 14: F1 – Gara (differita Tv8 ore 15.30)

