Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Formula 1 oggi in TV dove vedere il GP degli USA in streaming e in chiaro: Norris punito per Singapore

Oggi 17 ottobre le qualifiche sprint, sabato la gara sprint, domenica la gara. Tutte le info per il GP degli USA in TV: canale, orario, diretta streaming.

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il Mondiale 2025 di Formula 1 entra nella fase più calda e, con sempre meno gare rimaste in calendario, la vittoria finale assume i connotati della questione interna alla McLaren. Max Verstappen non si dà per vinto, ma Lando Norris e Oscar Piastri non sembrano voler cedere terreno, nonostante qualche screzio. Sì perchè il weekend del GP degli USA di Formula 1, in Texas, disponibile in streaming su NOW Tv e Sky Go, e in chiaro in differita su Cielo, si apre con le "ripercussioni" dell’azzardata manovra di Norris su Piastri al via del GP di Singapore.

Le "Papaya Rules": cosa succede a Norris dopo il GP di Singapore?

A spiegare le conseguenze che aspettano Lando Norris per il contatto con Oscar Piastri alla partenza del GP di Singapore ci ha pensato Andrea Stella, team principal di McLaren. "Le conversazioni dopo Singapore sono state molto positive e costruttive. Si è verificata una situazione in cui c’è stato un contatto tra le nostre macchine e quindi è stato necessario riesaminare la questione nell’ambito del quadro normativo che utilizziamo per gareggiare insieme come squadra, con Lando e Oscar. Si tratta di un quadro normativo che Lando, Oscar e il team hanno messo a punto insieme e che, in ultima analisi, è mia responsabilità e di Zak Brown garantire che venga applicato in modo coerente durante la stagione" ha detto l’ingegnere di Orvieto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Abbiamo esaminato il caso e abbiamo stabilito che Lando era responsabile del contatto perché era un po’ lungo alla curva 3, ha toccato Verstappen e poi ha sovrasterzato su Oscar. Ovviamente non c’era alcuna malizia in questa manovra, ma entrambi i piloti hanno accettato la revisione", ha chiosato Stella. Cosa, all’atto pratico, accadrà al giovane pilota inglese non è dato saperlo. In tutto ciò si inserisce lo "spauracchio" Max Verstappen. "Max è Max, la Red Bull è la Red Bull. Stiamo parlando di un super campione, il campione del mondo in carica nelle ultime quattro stagioni, quindi in tutta onestà non siamo mai stati ingenui da pensare che Verstappen non fosse in corsa per diventare campione del mondo piloti", ha concluso il team principal di McLaren.

Dove vedere il GP degli USA di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte nella serata di oggi venerdì 17 ottobre alle 23.30 con le qualifiche di Formula 1 sul Circuito di Austin, per poi proseguire domani, sabato 18 ottobre 2025, con la Gara Sprint, in programma alle 19.00 e le Qualifiche principali alle 23.00. La Gara lunga è fissata per domenica 19 ottobre 2025 alle 21.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp degli USA di F1 anche gratis in chiaro su TV8: le qualifiche sprint saranno in differita, come anche la gara lunga; in chiaro e in diretta sul Canale 8 del Digitale Terrestre, invece, la gara sprint e le qualifiche principali.

Gp degli USA, il programma completo del week end:

Venerdì 17 ottobre

  • Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint (Differita Tv8 Ore 17.00)

Sabato 18 ottobre

  • Ore 19.00: F1 – Gara Sprint
  • Ore 23.00: F1 – Qualifiche

Domenica 19 ottobre

  • Ore 21.00: F1 – Gara (Differita Tv8 Ore 22.30)

Potrebbe interessarti anche

Formula 1, dove vedere in streaming il GP di Singapore: Verstappen per la clamorosa rimonta

Formula 1 oggi in TV, dove vedere il GP di Singapore in chiaro e in streaming: Verstappen per la rimonta leggendaria

Oggi 4 ottobre le qualifiche, domani pomeriggio la gara. Tutte le info per seguire i...
MotoGP Australia 2025, Bezzecchi segna il record: dove vedere la gara

MotoGP Australia oggi in tv e in streaming, dove vederlo: Marco Bezzecchi è da record

Nuovo record di pista con 1'26"492 di Marco Bezzecchi, che vola a Phillip Island ma....
MotoGP Indonesia dove vederlo in tv o in streaming

MotoGP, orari e dove vedere il GP di Indonesia in streaming gratis: altri problemi per Bagnaia

Il pilota spagnolo festeggerà il nono titolo iridato, mentre il compagno di squadra ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...
Gian Piero Gasperini

Roma-Lille oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: orario e le partite dell’Europa League in chiaro

Oggi giovedì 2 ottobre 2025 i giallorossi ospitano i francesi nella seconda giornata...
Sport oggi in Tv 11 ottobre

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai e Norvegia-Israele in diretta

I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...
Juventus

Villarreal-Juventus, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l'altro big match

Stasera 1 ottobre la Juventus sfida gli spagnoli in Champions League (diretta Tv e s...
Manchester United-Chelsea stasera in diretta tv e streaming

Manchester United-Chelsea, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni

Stasera in diretta tv o in streaming Manchester United-Chelsea: dove vederla, orario...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
Juliana Moreira

Juliana Moreira
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Dua Lipa

Dua Lipa

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963