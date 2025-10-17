Formula 1 oggi in TV dove vedere il GP degli USA in streaming e in chiaro: Norris punito per Singapore Oggi 17 ottobre le qualifiche sprint, sabato la gara sprint, domenica la gara. Tutte le info per il GP degli USA in TV: canale, orario, diretta streaming.

Il Mondiale 2025 di Formula 1 entra nella fase più calda e, con sempre meno gare rimaste in calendario, la vittoria finale assume i connotati della questione interna alla McLaren. Max Verstappen non si dà per vinto, ma Lando Norris e Oscar Piastri non sembrano voler cedere terreno, nonostante qualche screzio. Sì perchè il weekend del GP degli USA di Formula 1, in Texas, disponibile in streaming su NOW Tv e Sky Go, e in chiaro in differita su Cielo, si apre con le "ripercussioni" dell’azzardata manovra di Norris su Piastri al via del GP di Singapore.

Le "Papaya Rules": cosa succede a Norris dopo il GP di Singapore?

A spiegare le conseguenze che aspettano Lando Norris per il contatto con Oscar Piastri alla partenza del GP di Singapore ci ha pensato Andrea Stella, team principal di McLaren. "Le conversazioni dopo Singapore sono state molto positive e costruttive. Si è verificata una situazione in cui c’è stato un contatto tra le nostre macchine e quindi è stato necessario riesaminare la questione nell’ambito del quadro normativo che utilizziamo per gareggiare insieme come squadra, con Lando e Oscar. Si tratta di un quadro normativo che Lando, Oscar e il team hanno messo a punto insieme e che, in ultima analisi, è mia responsabilità e di Zak Brown garantire che venga applicato in modo coerente durante la stagione" ha detto l’ingegnere di Orvieto.

"Abbiamo esaminato il caso e abbiamo stabilito che Lando era responsabile del contatto perché era un po’ lungo alla curva 3, ha toccato Verstappen e poi ha sovrasterzato su Oscar. Ovviamente non c’era alcuna malizia in questa manovra, ma entrambi i piloti hanno accettato la revisione", ha chiosato Stella. Cosa, all’atto pratico, accadrà al giovane pilota inglese non è dato saperlo. In tutto ciò si inserisce lo "spauracchio" Max Verstappen. "Max è Max, la Red Bull è la Red Bull. Stiamo parlando di un super campione, il campione del mondo in carica nelle ultime quattro stagioni, quindi in tutta onestà non siamo mai stati ingenui da pensare che Verstappen non fosse in corsa per diventare campione del mondo piloti", ha concluso il team principal di McLaren.

Dove vedere il GP degli USA di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte nella serata di oggi venerdì 17 ottobre alle 23.30 con le qualifiche di Formula 1 sul Circuito di Austin, per poi proseguire domani, sabato 18 ottobre 2025, con la Gara Sprint, in programma alle 19.00 e le Qualifiche principali alle 23.00. La Gara lunga è fissata per domenica 19 ottobre 2025 alle 21.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp degli USA di F1 anche gratis in chiaro su TV8: le qualifiche sprint saranno in differita, come anche la gara lunga; in chiaro e in diretta sul Canale 8 del Digitale Terrestre, invece, la gara sprint e le qualifiche principali.

Gp degli USA, il programma completo del week end:

Venerdì 17 ottobre

Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint (Differita Tv8 Ore 17.00)

Sabato 18 ottobre

Ore 19.00: F1 – Gara Sprint

Ore 23.00: F1 – Qualifiche

Domenica 19 ottobre

Ore 21.00: F1 – Gara (Differita Tv8 Ore 22.30)

