Formula 1 in TV dove vedere il GP del Qatar in streaming e in chiaro: Verstappen, ora la rimonta è a un passo Sabato 28 novembre Gara Sprint e qualifiche per il GP, domenica la gara. Tutte le info per il GP del Qatar di Formula 1 in TV: canale, orario, diretta streaming

Manca davvero pochissimo alla conclusione della stagione 2025 di Formula 1 e la classifica è più corta che mai, soprattutto dopo la doppia squalifica delle McLaren nel GP di Las Vegas della scorsa domenica. Davanti ci sono ancora i due piloti papaya, Lando Norris a 390 punti e Oscar Piastri a 366. Ma alla stessa cifra siede anche un agguerritissimo Max Verstappen, deciso a non mollare un centimetro nel prossimo GP del Qatar di Formula 1, disponibile in streaming su Now TV e Sky Go e in chiaro su TV8, e pronto a lottare fino all’ultimo per completare una rimonta che avrebbe del leggendario.

Max Verstappen col coltello tra i denti: la rimonta è vicinissima

L’olandese della Red Bull ha recuperato un distacco di 80 punti sul tabellone negli ultimi 3 mesi, dimostrando uno stato di forma, fisica e mentale, che nessun altro sullo schieramento può vantare. Nonostante la sua monoposto non sia la migliore del lotto, con le McLaren ancora avanti sul piano tecnico, Max Verstappen sta colmando le lacune grazie al suo incredibile talento, lottando per una rimonta che avrebbe i connotati dell’impresa storica. A due Gran Premi e una Gara Sprint dalla resa dei conti, la sfida è più accesa che mai.

Lo scorso anno, sulla pista di Losail, Max ottenne una pole (poi tolta per un discusso "impeding" ai danni di George Russell) e una clamorosa vittoria nel GP in un periodo in cui la Red Bull tecnicamente era diversi passi indietro rispetto alle monoposto di Woking. La vettura austriaca quest’anno ha brillato su circuiti a basso carico: non a caso, Verstappen ha ottenuto tre dei suoi sei successi stagionali a Monza, Baku e Las Vegas, tracciati caratterizzati da lunghi rettilinei. Losail e Yas Marina, ultime due tappe della stagione, non corrispondono a queste caratteristiche e almeno sul piano della macchina Piastri e Norris dovrebbero essere avvantaggiati. Ma, stando a quanto visto sino a qui, Max potrebbe metterci nuovamente una pezza.

Dove vedere il GP del Qatar di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte nella sera di venerdì 28 novembre alle 18.30 con la sessione di Qualifiche di Formula 1 per la Gara Sprint sul Circuito di Losail, in Qatar. Gara Sprint in programma appunto sabato 29 alle 15.00, per poi proseguire alle 19.00 con le Qualifiche per il Gran Premio. Domenica 23 novembre 2025 andrà in scena il Gran Premio del Qatar di Formula 1, in programma sempre alle 17.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp del Qatar di Formula 1 anche gratis in chiaro su TV8: le qualifiche e il Gran Premio saranno visibili in differita sul Canale 8 del Digitale Terrestre, mentre la Gara Sprint andrà in onda in diretta.

Gp del Qatar, il programma completo del week end:

Venerdì 28 novembre

Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint

Sabato 29 novembre

Ore 15.00: F1 – Gara Sprint (in diretta in chiaro su TV8)

Ore 19.00: F1 – Qualifiche (in differita su TV8)

Domenica 30 novembre

Ore 17.00: F1 – Gran Premio (in differita su TV8)

