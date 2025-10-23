Formula 1 oggi in TV dove vedere il GP del Messico in streaming e in chiaro: Norris e Piastri per arginare Verstappen Sabato 24 ottobre le qualifiche sprint, domenica la gara. Tutte le info per il GP del Messico di Formula 1 in TV: canale, orario, diretta streaming.

Lando Norris e Oscar Piastri ce la stanno mettendo tutta per ridurre la lotta per la vittoria del Mondiale 2025 di Formula 1 a un questione tra i soli piloti papaya, ma Max Verstappen non si rassegna a mollare l’osso. Il pilota olandese, a 5 gare dalla fine e con ancora 125 punti potenziali da conquistare, vuole ricucire i 40 punti che lo separano dall’omologo australiano. Il weekend del GP di Formula 1 Città del Messico, disponibile in streaming su Now TV e Sky Go, sancirà quanto effettivamente il piano sarà fattibile. Il duo di Woking, intanto, è deciso a mettergli i bastoni tra le ruote, dopo aver portato a casa con 6 turni d’anticipo il titolo Costruttori.

Fiducia per Norris, Piastri in cerca di riscatto

Dalle dichiarazioni degli alfieri McLaren che hanno aperto il weekend di gara sul Circuito di Città del Messico, in ogni caso, traspare fiducia. In particolare Lando Norris avrebbe detto: "Sono davvero entusiasta di andare in Messico. È un posto che adoro e il circuito è divertente da guidare. Città del Messico è piena di appassionati di questo sport, quindi non vedo l’ora di sentire l’energia che si respira lì, e dopo essere salito sul podio ad Austin voglio ripartire da lì e lottare per ottenere altri punti questo fine settimana".

In cerca di un nuovo inizio Oscar Piastri, a secco di podi da 3 gare consecutive. "Passare direttamente a un altro weekend di gara è una buona opportunità per tornare in macchina e lavorare con il team per massimizzare le nostre prestazioni", ha commentato l’australiano. "Sono fiducioso che sarà un weekend produttivo. Non vedo l’ora di affrontarlo e mi concentrerò per dare il meglio di me in Messico".

Dove vedere il GP del Messico di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte nella serata di venerdì 24 ottobre alle 20.30 con le prime sessioni di prove libere di Formula 1 sul Circuito di Città del Messico, per poi proseguire sabato 25 ottobre 2025 con le qualifiche, in programma alle 23.00. La Gara è fissata per domenica 26 ottobre 2025 alle 21.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp del Messico di F1 anche gratis in chiaro su TV8: le qualifiche e la gara saranno entrambe visibili in differita sul Canale 8 del Digitale Terrestre.

Gp del Messico, il programma completo del week end:

Sabato 25 ottobre

Ore 23.00: F1 – Qualifiche (Differita Tv8 Ore 00.30 di domenica)

Domenica 26 ottobre

Ore 21.00: F1 – Gara (Differita su TV8 alle 22.30)

