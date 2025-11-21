Formula 1 in TV dove vedere il GP di Las Vegas in streaming e in chiaro: Verstappen, "Mi serve tanta fortuna"
Sabato 22 novembre le qualifiche, domenica la gara. Tutte le info per il GP di Las Vegas di Formula 1 in TV: canale, orario, diretta streaming
Tre gare al termine del Mondiale 2025 di Formula 1, tra cui il prossimo GP di Las Vegas, disponibile in streaming su Now TV e Sky Go e in chiaro su TV8. Max Verstappen sembra ormai quasi rassegnato ad accettare la propria sconfitta nella corsa al titolo mondiale. Col terzo posto nel Gran Premio del Brasile dello scorso 9 novembre, il suo distacco sul leader della classifica Lando Norris è passato da 36 punti agli attuali 49. Un divario pressoché insormontabile, a meno di ribaltoni clamorosi. A margine dell’appuntamento statunitense in Nevada, Verstappen è sembrato comunque soddisfatto del proprio campionato, definendosi "orgoglioso di quanto fatto".
Verstappen quasi rassegnato: "Mi serve tanta fortuna"
Parole che odorano di resa, quelle rilasciate dal quattro volte campione della Formula 1 Max Verstappen. "Non c’è molto che io possa fare, abbiamo bisogno di molta fortuna da qui alla fine per avere anche solo un’opportunità", ha confessato l’olandese alla vigilia del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento di questa stagione. Nonostante ciò, però, si è comunque detto soddisfatto di quanto dimostrato in campionato, soprattutto nella seconda metà con un’epica rimonta sfiorata: "A metà stagione o dopo la pausa estiva ci trovavamo con un distacco di oltre 100 punti e sembrava davvero che non avrebbe fatto altro che aumentare e invece a un certo punto abbiamo ribaltato la situazione di parecchio anche con un pizzico di fortuna e penso che sia qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi".
La lotta per il titolo iridato, quindi, sembra ufficialmente un affare tra i due piloti papaya, Lando Norris (attualmente leader con 390 punti) e Oscar Piastri (secondo a quota 366). L’inglese sembra più informa dell’omologo australiano, forte anche della vittoria a Interlagos. Per Piastri solo un quinto posto con oltre 15 secondi di distacco. Con ancora 75 punti in palio, però, le cose potrebbero risolversi addirittura al photofinish.
Dove vedere il GP del Brasile di Formula 1 in streaming e in chiaro
Si parte nella notte di sabato 22 novembre alle 5.00 con la sessione di Qualifiche di Formula 1 sul Circuito di Las Vegas, per poi proseguire domenica 23 novembre 2025 con la Gara, in programma sempre alle 5.00 del mattino: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp di Las Vegas di Formula 1 anche gratis in chiaro su TV8: le qualifiche e la Gara saranno visibili in differita alle 14.00 sul Canale 8 del Digitale Terrestre.
Gp di Las Vegas, il programma completo del week end:
Sabato 22 novembre
- Ore 5.00: F1 – Qualifiche (Differita TV8 ore 14.00)
Domenica 23 novembre
- Ore 5.00: F1 – Gara (Differita TV8 ore 14.00)
