Formula 1 in TV dove vedere il GP del Brasile in streaming e in chiaro: Ecclestone pizzica la Ferrari, "Vasseur troppo debole" Venerdì 7 novembre le qualifiche sprint, Sabato e domenica le gare. Tutte le info per il GP del Brasile di Formula 1 in TV: canale, orario, diretta streaming

Quattro GP ancora in programma, tre piloti racchiusi in soli 36 punti: 357 per il leader Lando Norris, 356 per il compagno di scuderia in McLaren Oscar Piastri e 321 per Max Verstappen alla guida della Red Bull, ancora deciso a non mollare l’osso. La Formula 1, disponibile in streaming su NOW Tv e Sky Go e in chiaro su TV8, si avvicina al GP del Brasile, sullo storico Circuito di Interlagos, con ancora numerose incognite. E con un colpetto di stocco rifilato alla Ferrari da Bernie Ecclestone, fino al 2017 manager del Circus della Formula 1: per lui "Vasseur è troppo debole".

Bernie Ecclestone al vetriolo sulla Ferrari e su Frederic Vasseur

Ne ha per tutti l’ex manager della Formula 1, Bernie Ecclestone, che si è scagliato contro la gestione della Ferrari da parte di Frederic Vasseur, ma anche contro Lewis Hamilton. In merito alla conduzione del box del Cavallino, Ecclestone ha puntato il dito contro il Team Principal in rosso: "Il problema è che la Ferrari ha bisogno di un dittatore al vertice per avere successo. Lì non parlano italiano, parlano Ferrari. Tutti in Italia hanno voce in capitolo e interferiscono decidendo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Vasseur è troppo debole e non è un dittatore".

Non si è risparmiato nemmeno nei confronti di Lewis Hamilton: "Gli sta sfuggendo tutto di mano. Voleva diventare campione del mondo ed ora è rimasto sorpreso di non poterlo fare. Sicuramente è uno dei migliori dell’ultimo decennio, ma non il migliore. Il rapporto con la Ferrari è solamente un progetto di marketing finanziario. Credo che nel suo futuro si occuperà di moda". Insomma, commenti al vetriolo, in pieno stile Ecclestone, che sicuramente porteranno con sé degli strascichi nelle prossime settimane.

Dove vedere il GP del Messico di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte nella serata di venerdì 7 novembre alle 19.30 con la sessione di Qualifiche per la Gara Sprint di Formula 1 sul Circuito di Interlagos, per poi proseguire sabato 8 novembre 2025 con la Gara Sprint, in programma alle 15.00. La giornata termina alle 19.00, con le Qualifiche principali. La Gara è fissata per domenica 9 novembre 2025 alle 18.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp del Brasile di F1 anche gratis in chiaro su TV8: le qualifiche e la Gara Sprint saranno visibili in diretta sul Canale 8 del Digitale Terrestre, mentre andranno in differita le Qualifiche sprint e la Gara lunga.

Gp del Brasile, il programma completo del week end:

Venerdì 7 novembre

Ore 19.30: F1 – Qualifiche Sprint (Differita TV8)

Sabato 8 novembre

Ore 15.00: F1 – Gara Sprint (Diretta TV8)

Ore 19.00: F1 – Qualifiche (Diretta TV8)

Domenica 9 novembre

Ore 18.00: F1 – Gara (Differita TV8)

