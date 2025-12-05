Formula 1 in TV dove vedere il GP di Abu Dhabi in streaming e in chiaro: Verstappen, "divertiamoci" Sabato 6 dicembre le qualifiche per il GP, domenica la gara. Tutte le info per il GP di Abu Dhabi di Formula 1 in TV: canale, orario, diretta streaming

La Formula 1 è ufficialmente entrata nell’ultimo weekend della stagione 2025, con il GP di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, disponibile in streaming su Now TV e Sky Go e in chiaro su TV8, a decretare il vincitore del titolo iridato. Max Verstappen è stato un martello nelle ultime uscite, incassando sempre almeno un podio e vincendo a Monza, Baku, Austin, Miami e Losail. Ora il distacco dal leader della classifica, Lando Norris, è ridotto a un lumicino: solo 12 punti separano il britannico della McLaren e l’olandese della Red Bull. Ecco dove vedere in streaming il GP di Abu Dhabi di Formula 1 e in chiaro in tv e quali sono le combinazioni necessarie a Max Verstappen per vincere il quinto titolo consecutivo.

Max Verstappen: "Felice per come abbiamo reagito. Ora divertiamoci"; le combinazioni per la vittoria del Mondiale

È questo il mantra di Max Verstappen all’alba dell’ultimo Gran Premio della stagione 2025 di Formula 1, in programma ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. "Non siamo stati sempre al top, ma sono orgoglioso per come abbiamo reagito. Proviamo a divertirci fino alla fine": parole e musica del pilota olandese all’indomani del GP che potrebbe garantirgli il quinto titolo consecutivo. Un traguardo quasi impensabile anche solo a metà stagione, quando Max si trovava a 100 punti di distacco dalla vetta. Vittoria dopo vittoria, podio dopo podio, il divario si è assottigliato fino agli attuali 12 punti: Lando Norris è in testa a quota 408, segue Vestrappen a 396 e poi Oscar Piastri a 392. Ecco tutte le combinazioni possibili affinché Verstappen vinca il Mondiale:

Vince il GP e Lando Norris arriva quarto o peggio

Arriva secondo e Norris finisce quinto o più indietro, con Piastri che non vince

Arriva terzo e Norris conclude non oltre la nona posizione e Piastri non chiude nei primi due

Chiude davanti sia a Norris sia a Piastri, raccogliendo abbastanza punti da superarli entrambi in classifica generale

Ottiene un risultato in zona podio mentre Norris e Piastri restano fuori dai piazzamenti pesanti che assegnano punti decisivi per il titolo

Insomma, una situazione difficilissima da districare, su cui le Qualifiche ufficiali potrebbero gettare un po’ di luce in più.

Dove vedere il GP di Abu Dhabi di Formula 1 in streaming e in chiaro

Si parte nel pomeriggio di sabato 6 dicembre alle 15.00, con il turno di Qualifiche Ufficiali per il Gran Premio di Abu Dhabi. Domenica 7 andrà in scena il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma alle 14.00: il tutto sarà disponibile in streaming su NOW Tv oppure sull’app di Sky GO per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere il Gp di Abu Dhabi di Formula 1 anche gratis in chiaro su TV8, con le qualifiche e il Gran Premio disponibili in differita sul Canale 8 del Digitale Terrestre.

Gp del Qatar, il programma completo del week end:

Sabato 6 dicembre

Ore 15.00: Formula 1 – Qualifiche Gran Premio (differita TV8 ore 17.30)

Domenica 7 dicembre

Ore 14.00: Formula 1 – Gran Premio di Abu Dhabi (differita TV8 ore 17.00)

