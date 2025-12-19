F1, rimpianto Mercedes per Lewis Hamilton e Brad Pitt: "GP Las Vegas è il più pericoloso di tutti" Il film è stato realizzato all’interno dei circuiti ufficiali F1 e per Brad Pitt è stata l'esperienza più bella della sua carriera, oltre che la più pericolosa

Andrea Aurora SEO Specialist – Copywriter Linkedin

Instagram SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

CONDIVIDI

F1 con Brad Pitt è un progetto con un approccio completamente diverso da un classico film sportivo: il modo in cui è stato girato. Il film è stato realizzato all’interno dei circuiti ufficiali di Formula 1, durante i weekend di gara, utilizzando una vera monoposto dotata di apposite telecamere. Questa scelta dà alle immagini una sensazione di velocità e pericolo che non nasce dalla simulazione ma dalla realtà stessa delle piste.

F1 con Brad Pitt, la trama del film

Al centro della storia c’è Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, un ex pilota di talento che torna in Formula 1 dopo anni di assenza per affiancare una scuderia in difficoltà. Hayes è un uomo che conosce il fallimento, che porta addosso il tempo passato e che deve confrontarsi con un ambiente dominato da giovani più veloci, più affamati, più adatti alle regole di oggi. Il rapporto con il compagno di squadra più giovane diventa il cuore emotivo del film: controllo contro ambizione, passato contro futuro. La Formula 1 diventa il luogo in cui questi conflitti esplodono a ogni curva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere il film in streaming e l’edizione Home Video 4K UHD

Il film è disponibile in streaming sulla piattaforma AppleTV ed è acquistabile in versione digitale su TIMVision, Amazon e RakutenTV.

Per chi desidera un’esperienza più completa, l’edizione home video in 4K UHD valorizza al massimo il lavoro tecnico del film. La resa visiva esalta i dettagli delle riprese in pista e la profondità delle immagini girate nei circuiti reali. I contenuti speciali accompagnano infine lo spettatore dietro le quinte del progetto. I materiali extra raccontano come il film sia stato integrato nel calendario della Formula 1, il lavoro degli attori a contatto con le vere scuderie e la complessità logistica di un set che si muoveva dentro agli eventi sportivi.

Trovate tutte le curiosità nel video subito dopo la pubblicità (solo 30 secondi)!

Potrebbe interessarti anche