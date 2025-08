Ezio Greggio tradito dalla fidanzata: le conseguenze sono tragiche Dai gravi problemi con un attore assente, alle straordinarie location, passando per la simpatica citazione inserita nella pellicola: ecco i segreti sul film.

In Selvaggi, un gruppo di italiani in vacanza finisce naufrago su un’isola apparentemente deserta dopo un incidente aereo. Tra personaggi stravaganti e situazioni grottesche, la convivenza forzata diventa presto un caos esilarante. Tra i protagonisti c’è anche Ezio Greggio, che interpreta un uomo borioso e un po’ arrogante, abituato alla bella vita, che scopre nel modo peggiore di essere stato tradito dalla propria compagna, proprio mentre lotta per sopravvivere in mezzo al nulla. Il suo personaggio, messo completamente a nudo dopo il traumatico episodio, diventa uno dei più bersagliati da sfortune e imprevisti.

Selvaggi va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

