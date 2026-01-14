Eyes Wide Shut, tutti i segreti hot dietro il film con Nicole Kidman: dalle preferenze di Kubrick alle riprese folli I retroscena sull'ultimo film di Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman tra sesso, gelosie e ossessioni in una notte che mette a nudo le fragilità umane.

Eyes Wide Shut è un drama psicologico erotico diretto da Stanley Kubrick e interpretato da Tom Cruise e Nicole Kidman nei panni di Bill e Alice Harford, una coppia newyorkese che, dopo una rivelazione sulla fantasia di tradimento di lei, si trova a fare i conti con desideri profondi e inquietanti. Bill intraprende una notte di avventure che lo conducono in un mondo di società segrete e tentazioni, mentre la gelosia, il tradimento immaginato e la ricerca di sé oscurano il loro rapporto. Kubrick, in fase di produzione, ha diretto Cruise e Kidman separatamente e ha vietato loro di confrontarsi sulle scene, per aumentare la tensione tra i personaggi, per la scena onirica in cui Alice "immagina" di tradire il marito, Nicole Kidman ha girato per sei giorni con un modello maschile, in oltre 50 posizioni diverse, senza che Cruise fosse presente. Segui il video per scoprire altri segreti sulla produzione.

