La puntata di Le Iene andata in onda ieri, domenica 26 ottobre, ha riportato all’attenzione del pubblico una vicenda complessa e dolorosa che coinvolge Mario Gregoraci, padre della showgirl Elisabetta. Al centro del servizio di Daniele Bonistalli, le accuse di violenza mosse da Rosita Gentile, ex compagna dell’uomo, che ha raccontato una storia di abusi fisici e psicologici durata oltre un decennio. Una testimonianza che ha sollevato inevitabilmente anche il tema del difficile rapporto tra la donna e le figlie di Gregoraci, Elisabetta e Marzia.

Il racconto di Rosita Gentile e l’inizio della relazione con Mario Gegoraci

Rosita Gentile ha ripercorso davanti alle telecamere i dodici anni di convivenza con Mario Gregoraci, ricordando come tutto fosse iniziato con una relazione apparentemente serena, poi degenerata in un clima di controllo e violenza. "All’inizio era premuroso, presente, sempre insieme", ha detto la donna, descrivendo un uomo che con il tempo sarebbe diventato possessivo e aggressivo. La 56enne ha raccontato di essere stata picchiata e insultata più volte, fino a trovare il coraggio di denunciarlo nel luglio 2024. Nella denuncia sono allegati anche alcuni video, tra cui uno in cui si sentono insulti e minacce come: "Se chiami i carabinieri ti ammazzo".

Secondo la versione di Rosita, una parte importante dei conflitti con Mario derivava anche dalla tensione con le figlie dell’uomo, che non avrebbero mai accettato la loro relazione. "C’è sempre stato conflitto con le figlie, dicevano: ‘La porti sul lungomare, la rispetti più di mamma'", ha raccontato. Un rifiuto che l’avrebbe portata a trascorrere da sola anche festività come Natale e Pasqua, sentendosi, stando alle sue parole, "come un’amante". Queste accuse, ricordiamolo, restano ancora da verificare, e sono attualmente oggetto di indagine.

L’episodio del 2014 e la presunta perdita del figlio

Uno dei momenti più drammatici del racconto riguarda una presunta gravidanza mai portata a termine. Rosita ha dichiarato che nel 2014, dopo aver comunicato a Mario di essere incinta, lui avrebbe reagito con rabbia dicendole: "Se lo sanno le mie figlie, la mia vita è rovinata. Te ne devi liberare". Poche ore dopo, secondo quanto riferito, l’avrebbe picchiata fino a provocarle un aborto. La Procura di Catanzaro, che ha raccolto la sua testimonianza, ha chiesto per l’uomo il rinvio a giudizio con accuse di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 5 novembre.

L’ira di Elisabetta Gregoraci dopo Domenica In

Nel servizio andato in onda su Italia 1, Rosita ha anche raccontato un episodio che avrebbe coinvolto direttamente Elisabetta Gregoraci. Durante una puntata di Domenica In del 2023, Mario Gregoraci era stato ospite in studio insieme alla figlia e, alla fine dell’intervista, aveva salutato pubblicamente Rosita, presentandola così al pubblico. Quel gesto, secondo la versione della donna, avrebbe fatto infuriare Elisabetta: "Mario mi chiamò dicendo che era incazzatissima, che avevo scatenato la curiosità dei giornalisti". Un episodio che, a detta della Gentile, avrebbe reso ancora più teso il clima familiare.

Le repliche della famiglia Gregoraci

Nel servizio, la giornalista ha dato spazio anche alle risposte dei diretti interessati. Elisabetta e Marzia Gregoraci hanno fatto sapere tramite Le Iene di smentire completamente la versione di Rosita Gentile e di voler restare estranee alle vicende giudiziarie del padre. Anche Mario Gregoraci, contattato da Bonistalli, ha negato ogni accusa: "Non è che non accettavano la nostra relazione, è diverso. È tutta invidia. Si è inventata tutta la storia", ha dichiarato. La donna, dal canto suo, ha ribadito di non voler cercare vendetta, ma giustizia. Una vicenda che ora passa nelle mani della magistratura, ma che lascia aperti molti interrogativi anche sul piano umano e familiare.

