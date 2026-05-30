Su Netflix arriva la serie cult con Treat Williams che ha spezzato il cuore a tutta una generazione: ora non avete più scuse
Everwood, la serie cult che ha segnato un'estate intera, arriva su Netflix: tutte e quattro le stagioni pronte per essere riviste o scoperte per la prima volta.
Era nell’aria da tempo, se ne parlava nei forum dei nostalgici e nelle chat di chi ancora custodisce i ricordi di certi pomeriggi estivi davanti alla tv. Adesso è ufficiale: dal 2 giugno 2026 tutte le stagioni di Everwood arrivano su Netflix. Non un cofanetto fisico, non una raccolta di DVD, ma qualcosa di molto più moderno e accessibile: tutte e quattro le stagioni dell’amatissima serie cult, con Treat Williams, Gregory Smith ed Emily VanCamp, finalmente disponibili in streaming sulla piattaforma, pronte per essere recuperate viste per la prima volta. Di seguito, tutti i dettagli.
Everwood, l’iconica serie cult degli anni 2000 torna in streaming su Netflix in ‘versione cofanetto’
Ora non ci sono più dubbi, finalmente: il 2 giugno 2026 Everwood arriva in streaming su Netflix in versione cofanetto, o meglio, tutte e quattro le stagioni saranno disponibili sulla piattaforma. La serie cult con l’indimenticabile Treat Williams è già disponibile su Netflix ma negli Stati Uniti, mentre tra qualche giorno la troverete anche in Italia, quindi, potete smettere di cercarla altrove. Proprio nel nostro Paese, la serie andò in onda a partire dal 13 giugno 2005 su Canale 5, e per chi c’era quella è un’estate difficile da dimenticare. Il preserale della prima rete di Mediaset diventò improvvisamente il posto dove stare: la storia del dottor Andrew Brown, neurochirurgo newyorkese che dopo la morte della moglie si trasferisce con i figli nella piccola e immaginaria Everwood, in Colorado, aveva qualcosa di raro: calore, malinconia, personaggi in cui era facilissimo riconoscersi. La serie affronta temi complessi come la malattia, l’alcolismo giovanile e il rapporto tra genitori e figli, ma lo fa con una leggerezza e un’umanità che oggi si sente ancora di più.
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Everwood, di cosa parla la serie: trama nel dettaglio e cast completo
Per chi non lo sapesse o per chi non lo ricordasse, nello specifico, la trama segue il neurochirurgo Andrew "Andy" Brown che, dopo la morte della moglie Julia, lascia New York e si trasferisce con i figli a Everwood, un piccolo paese del Colorado. Grazie alla sua carriera di successo, può vivere di rendita e decide di aprire uno studio medico dove offre cure gratuite, sorprendendo gli abitanti e creando tensioni con il dottor Harold Abbott, medico locale che mal vede i nuovi arrivati e cerca di tenere lontane le rispettive famiglie. Anche i figli di Andy reagiscono in modo diverso al cambiamento: Delia si adatta facilmente alla nuova vita, mentre Ephram, ancora sconvolto dalla perdita della madre, fatica a superare il dolore e a ricominciare. Nel cast troviamo:
- Treat Williams
- Gregory Smith
- Emily VanCamp
- Debra Mooney
- John Beasley
- Vivien Cardone
- Chris Pratt
- Stephanie Niznik
- Tom Amandes
- Merrilyn Gann
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