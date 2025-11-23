Evelina Sgarbi a Verissimo: "Denuncio tutti, temo per la vita di mio padre. Sabrina Colle? Mi opporrò al matrimonio" La figlia di Vittorio Sgarbi furiosa dopo l'intervista del padre a Domenica In, alza il tiro con accuse sempre più pesanti e annuncia cosa farà

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Evelina Sgarbi è, di nuovo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 23 novembre di Verissimo. La figlia di Vittorio Sgarbi continua a raccontare, settimana dopo settimana, la sua versione della vicenda che vede al centro il padre, colpito da una depressione e ricoverato più volte negli ultimi mesi.

Secondo la ragazza, Vittorio Sgarbi non sarebbe più lucido e per questo ha fatto richiesta di assegnargli un amministratore di sostegno. Non solo, perché di settimana in settimana, Evelina Sgarbi alza il tiro a livello di accuse, e questa settimana arriva a dire di temere non solo per la salute, ma per la stessa vita del padre, dopo averlo visto ospite la scorsa settimana a Domenica In. La ragazza infatti si presenta letteralmente furiosa nello studio di Verissimo e annuncia di voler "denunciare tutti", intendendo le persone che sono al fianco del padre, a iniziare dalla compagna Sabrina Colle a cui dedica, sul finale di intervista, pesanti bordate ad personam.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Evelina Sgarbi, le nuove (pesanti) accuse

Evelina Sgarbi dice, riferendosi all‘intervista di Vittorio Sgarbi a Domenica In: "Per pubblicizzare un libro non si può mandare una persona in quello stato in tv, quell’intervista mi ha fatto pena e disgusto", e annuncia: "Non mi fermo all’amministratore di sostegno, denuncio tutti, per circonvenzione di incapace e maltrattamenti".

E poi scende nel particolare, con accuse sempre più pesanti. "Che terapia sta facendo papà?" Evelina Sgarbi dice, usando sempre il condizionale, che gli è arrivata voce che " pare stia prendendo il litio, Pare abbia tentato il suicidio prima dei ricoveri. In effetti lo sguardo perso e i lineamenti fissi potrebbero essere effetti del litio, che rende tutto piano". Aggiunge anche, che le sono anche arrivate delle voci secondo cui, durante l’intervista a Domenica In, a un certo punto, il padre avrebbe avuto un mancamento.

L’intervista, sempre secondo Evelina, sarebbe stata quindi tagliata e rimontata, e la presenza di Tommaso Cerno insieme a Vittorio Sgarbi e Mara Venier sarebbe stata dovuta proprio all’esigenza di tenere su una conversazione resa difficile dallo stato del padre. Nelle cui parole però, Evelina continua anche a vedere (nascostissimi a tutti gli altri), anche dei messaggi subliminali, come quando il critico ha risposto alla domanda: "Ti fa molto soffrire l’iniziativa di tua figlia?" con un secco: "No".

Poi, come detto attacca la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle: "Il matrimonio? Non è la favoletta romantica che stanno raccontando, lei è un’approfittatrice, e io mi opporrò in ogni modo al matrimonio e farò di tutto per portare mio padre lontano da quelle persone".

Potrebbe interessarti anche