Evelina Sgarbi a Verissimo: "Denuncio tutti, temo per la vita di mio padre. Sabrina Colle? Mi opporrò al matrimonio"
La figlia di Vittorio Sgarbi furiosa dopo l'intervista del padre a Domenica In, alza il tiro con accuse sempre più pesanti e annuncia cosa farà
Evelina Sgarbi è, di nuovo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 23 novembre di Verissimo. La figlia di Vittorio Sgarbi continua a raccontare, settimana dopo settimana, la sua versione della vicenda che vede al centro il padre, colpito da una depressione e ricoverato più volte negli ultimi mesi.
Secondo la ragazza, Vittorio Sgarbi non sarebbe più lucido e per questo ha fatto richiesta di assegnargli un amministratore di sostegno. Non solo, perché di settimana in settimana, Evelina Sgarbi alza il tiro a livello di accuse, e questa settimana arriva a dire di temere non solo per la salute, ma per la stessa vita del padre, dopo averlo visto ospite la scorsa settimana a Domenica In. La ragazza infatti si presenta letteralmente furiosa nello studio di Verissimo e annuncia di voler "denunciare tutti", intendendo le persone che sono al fianco del padre, a iniziare dalla compagna Sabrina Colle a cui dedica, sul finale di intervista, pesanti bordate ad personam.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Evelina Sgarbi, le nuove (pesanti) accuse
Evelina Sgarbi dice, riferendosi all‘intervista di Vittorio Sgarbi a Domenica In: "Per pubblicizzare un libro non si può mandare una persona in quello stato in tv, quell’intervista mi ha fatto pena e disgusto", e annuncia: "Non mi fermo all’amministratore di sostegno, denuncio tutti, per circonvenzione di incapace e maltrattamenti".
E poi scende nel particolare, con accuse sempre più pesanti. "Che terapia sta facendo papà?" Evelina Sgarbi dice, usando sempre il condizionale, che gli è arrivata voce che " pare stia prendendo il litio, Pare abbia tentato il suicidio prima dei ricoveri. In effetti lo sguardo perso e i lineamenti fissi potrebbero essere effetti del litio, che rende tutto piano". Aggiunge anche, che le sono anche arrivate delle voci secondo cui, durante l’intervista a Domenica In, a un certo punto, il padre avrebbe avuto un mancamento.
L’intervista, sempre secondo Evelina, sarebbe stata quindi tagliata e rimontata, e la presenza di Tommaso Cerno insieme a Vittorio Sgarbi e Mara Venier sarebbe stata dovuta proprio all’esigenza di tenere su una conversazione resa difficile dallo stato del padre. Nelle cui parole però, Evelina continua anche a vedere (nascostissimi a tutti gli altri), anche dei messaggi subliminali, come quando il critico ha risposto alla domanda: "Ti fa molto soffrire l’iniziativa di tua figlia?" con un secco: "No".
Poi, come detto attacca la compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle: "Il matrimonio? Non è la favoletta romantica che stanno raccontando, lei è un’approfittatrice, e io mi opporrò in ogni modo al matrimonio e farò di tutto per portare mio padre lontano da quelle persone".
Potrebbe interessarti anche
Caso Sgarbi, l'avvocato della figlia Evelina pronto alla querela, la rivelazione economica choc: "È una panzana ad arte"
Nuovi dettagli e una rivelazione economica scuotono il caso Sgarbi: il legale di Eve...
Vittorio Sgarbi, chi è la compagna Sabrina Colle: l’amore libero, l’eredità e il rapporto (gelido) con la figlia Evelina
L’ex attrice e modella e il critico d’arte sono una coppia aperta da oltre 25 anni: ...
Vittorio Sgarbi sofferente da Vespa, sua figlia Evelina sbotta: “Sembrava un vecchio di 90 anni”
La figlia più piccola del critico d’arte ha commentato il ritorno in tv del padre su...
Vittorio Sgarbi si sposa, l’annuncio del matrimonio con Sabrina Colle: “La mia serenità in un momento tempestoso”
Dopo 27 anni insieme il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha conferm...
Domenica In, il legale della figlia di Sgarbi attacca il programma: "Linciaggio mediatico inaudito”
Nell'ultimo capitolo della faida familiare, l'avvocato della 25enne ha inviato una n...
Vittorio Sgarbi, l'avvocato della figlia Evelina denuncia a La volta buona: "Non può vederlo", ma Caterina Balivo attacca
Tra accuse di isolamento, lettere in esclusiva e tensioni familiari, La volta buona ...
Evelina Sgarbi, chi è la figlia più piccola di Vittorio: cosa fa, la madre e la polemica col padre sull'eredità
Le cose da sapere sulla figlia più piccola di Vittorio Sgarbi, Evelina, che è al cen...
Vita in Diretta, caso Vittorio Sgarbi: Selvaggia Lucarelli contro la figlia Evelina: "Complottista"
L'opinionista ha commentato, insieme ad altri ospiti di Alberto Matano, le ultime no...