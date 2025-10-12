Evelina Sgarbi, chi è la figlia più piccola di Vittorio: cosa fa, il ‘no’ al Grande Fratello, la madre e la polemica col padre
Le cose da sapere sulla figlia più piccola di Vittorio Sgarbi, Evelina, che è al centro di una polemica per aver chiesto un curatore per l'eredità del padre.
Da giorni, ormai, è su tutti i siti di informazione, su tutti i giornali e se ne parla in gran parte delle trasmissioni. Stiamo parlando della polemica nata dalle parole della figlia più piccola di Vittorio Sgarbi, Evelina, la quale ha chiesto un amministratore di sostegno per il patrimonio del padre. A suo dire, dopo una forte debilitazione dovuta a un tumore alla prostata, e una grave forma di depressione che lo ha colpito durante la scorsa primavera, non sarebbe più in grado di gestire la sua eredità. Ma vediamo nello specifico chi è Evelina, cos fa e molto altro.
Chi è Evelina Sgarbi: età, cosa fa e chi è la madre
Evelina Sgarbi, nata a Torino nel 2000 dalla relazione tra Vittorio Sgarbi e Barbara Arì, è cresciuta tra Torino, Milano e Biella, dove vive tuttora. Ha studiato moda e design all’Istituto Marangoni di Milano, ma ha poi abbandonato gli studi per dedicarsi ad altri interessi. È la terza figlia di Sgarbi (dopo Carlo e Alba) e la prima ad essere ufficialmente riconosciuta. Appassionata di arte e moda, oggi ha un buon rapporto con il padre, nonostante momenti di tensione. Ha lavorato come modella e sogna di fondare una linea di cosmetici naturali e cruelty free. È stata legata al giovane imprenditore Leopoldo Morettino, ma non è noto se la relazione continua. Raramente appare in TV: nota una sua partecipazione a Non è la D’Urso e un’intervista a La Volta Buona, dove ha parlato del padre, ricoverato per problemi di salute, e oggi sarà ospite a Domenica In. Di recente, però, Evelina ha chiesto la nomina di un tutor legale per il padre, che però si dichiara pienamente lucido. Nonostante il suo cognome, sui social mantiene un profilo basso, e condivide foto tra moda e viaggi e promuovendo valori legati alla bellezza etica e sostenibile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Evelina Sgarbi e la polemica con il padre
Evelina Sgarbi, in un’intervista a La Stampa, ha spiegato la decisione di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per suo padre, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, negando qualsiasi interesse personale: "Io non saprei neanche dove cominciare per gestire il suo patrimonio. Ma non voglio che nessuno si approfitti di lui". La giovane ha aggiunto: "Sembra che io voglia occuparmi del patrimonio di famiglia ma ho 25 anni, faccio la modella e non saprei da dove cominciare. Non si tratta di gestire due bollette. Mio padre ha molti beni, non siamo ipocriti". La richiesta è arrivata dopo un periodo in cui Vittorio Sgarbi ha sofferto di un tumore alla prostata e di una grave depressione, che lo ha portato a isolarsi e a smettere di alimentarsi, con conseguente ricovero al Policlinico Gemelli. La decisione di Evelina ha suscitato clamore e il critico ha annunciato che si opporrà all’udienza prevista per il 28 ottobre.
Evelina ha spiegato: "Da figlia, vedere un padre che soffre, vederlo fragile, è faticoso. Però non voglio che qualcuno si approfitti di lui". La scelta è nata dopo aver visitato il padre e averlo trovato molto cambiato: "Mio padre ha molti beni, non siamo ipocriti. A me non interessa a chi vanno, ma non voglio che qualcuno si approfitti di lui e della condizione in cui è". Riguardo alle accuse di mire economiche, Evelina ha ribadito: "Sembra che io mi sia svegliata una mattina e abbia deciso di avanzare quest’iniziativa legale. E che voglia occuparmi del patrimonio di famiglia. Ho 25 anni, lavoro a Milano in un’agenzia di modelle. Non saprei da che parte iniziare. Non si tratta di gestire due bollette del telefono".
Potrebbe interessarti anche
Balene, anticipazioni seconda puntata: Evelina e Milla faccia a faccia con l’ex marito di Adriana
La seconda puntata di Balene – Amiche per sempre, in onda domenica 28 settembre su R...
Vittorio Sgarbi, parla la figlia Evelina: “L'ho rivisto oggi, non pensavo fosse così grave”, ma c'è una buona notizia
Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la figlia più piccola del critico d’arte...
Domenica In e Da noi a ruota libera: Mara Venier 'ripesca' Montesano dopo le polemiche, Fialdini con Edwige Fenech
Si preannunciano momenti davvero emozionanti nelle due trasmissioni della domenica p...
Elenoire Casalegno a ruota libera sul passato: “Scappata da Sgarbi”. Il nuovo amore con il portavoce di Salvini
La showgirl si è raccontata dai primi amori alla storia di “fuoco e alcol” con Vitto...
Balene - Amiche per sempre: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Dal super cast alle anticipazioni della trama: le cose da sapere su Balene, la nuova...
Vittorio Sgarbi, chi è il figlio Carlo: il cognome rifiutato e il rapporto (burrascoso) col padre
Chi è e che lavoro fa Carlo Brenner, figlio maggiore di Vittorio Sgarbi: la morte de...
Ballando con le stelle, Milly Carlucci risponde alle accuse: “Barbara D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset”
La conduttrice si è lasciata andare a inedite rivelazioni, durante le quali ha anche...
Affari Tuoi, la Rai trova il rimpiazzo di De Martino: soffiato uno storico show a Mediaset per fermare Gerry Scotti
Stando alle ultime indiscrezioni la tv di Stato vorrebbe assicurarsi il titolo del B...