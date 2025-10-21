Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Eva Herzigova ha tradito il marito (e non una volta sola)

Girato tra Napoli e Procida, L’amico del cuore è una delle commedie più amate di Salemme, dove equivoci sentimentali e ironia ci strapperanno qualche risata.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In L’amico del cuore, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, la leggerezza della commedia napoletana si mescola a una trama che tocca sentimenti profondi e situazioni paradossali. Al centro della storia c’è Roberto, un uomo convinto di avere i giorni contati, che chiede all’amico fraterno Michele (Carlo Buccirosso) un favore decisamente insolito: poter passare una notte con la bellissima moglie del suo amico, interpretata da Eva Herzigová. Da qui nasce una serie di equivoci irresistibili ma anche di dilemmi morali. Il personaggio di Eva Herzigová, una donna che si trova costretta a tradire il marito, suo malgrado, diventa il punto di equilibrio tra comicità e malinconia.
L’amico del cuore va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 22:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

I film in onda in TV stasera, martedì 21 ottobre 2025: Sabrina Ferilli tenta Pieraccioni e due cult da cineteca

I film in onda in TV stasera, martedì 21 ottobre 2025: Sabrina Ferilli tenta Pieraccioni e due cult da cineteca

I film disponibili nella serata di martedì 21 ottobre 2025: il comico di fronte all'...
Manuela Arcuri

Manuela Arcuri chiude improvvisamente col marito: cosa è successo

Girato tra Roma e la Puglia, Non si ruba a casa dei ladri unisce satira politica e i...
Manuela Arcuri e Sabrina Ferilli

Manuela Arcuri contro Sabrina Ferilli: l’intervento che le ha fatte litigare

Dalla citazione al celebre duo comico, all'ispirazione che ha illuminato il regista ...
Valerio Mastandrea sfida il crimine su RaiPlay in questo film in streaming con Miriam Leone

Valerio Mastandrea sfida il crimine su RaiPlay in questo film con Miriam Leone

La saga cinematografica dei Manetti Bros.: dai primi colpi di Diabolik ai nuovi scon...
I film in onda in TV stasera, 8 ottobre 2025: Kevin Costner gravemente malato e un capolavoro con Al Pacino

I film in onda in TV stasera, 8 ottobre 2025: Kevin Costner gravemente malato e un capolavoro con Al Pacino

Tutte le migliori pellicole in onda stasera, mercoledì 8 ottobre 2025: da 3 Days to ...
Non Si Ruba a Casa dei Ladri, il film con Manuela Arcuri è in streaming su Netflix

Manuela Arcuri più seducente che mai: scoprite cosa ha combinato su Netflix

Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truff...
Noi e La Giulia, Luca Argentero protagonista del film in streaming su Netflix

Luca Argentero realizza il suo sogno (ma c'è un problema): la vita lo mette alla prova in questo film su Netflix

Luca Argentero si mette in gioco in questo film su Netflix: tre quarantenni disillus...
Robin Williams

I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal th...
Serena Rossi

Serena Rossi, cosa è disposta a fare per il figlio malato

Girato tra Napoli e Roma, Caccia al tesoro riunisce un cast brillante guidato da Vin...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti
Valentina Persia

Valentina Persia
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963