Eva Herzigova ha tradito il marito (e non una volta sola) Girato tra Napoli e Procida, L’amico del cuore è una delle commedie più amate di Salemme, dove equivoci sentimentali e ironia ci strapperanno qualche risata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In L’amico del cuore, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, la leggerezza della commedia napoletana si mescola a una trama che tocca sentimenti profondi e situazioni paradossali. Al centro della storia c’è Roberto, un uomo convinto di avere i giorni contati, che chiede all’amico fraterno Michele (Carlo Buccirosso) un favore decisamente insolito: poter passare una notte con la bellissima moglie del suo amico, interpretata da Eva Herzigová. Da qui nasce una serie di equivoci irresistibili ma anche di dilemmi morali. Il personaggio di Eva Herzigová, una donna che si trova costretta a tradire il marito, suo malgrado, diventa il punto di equilibrio tra comicità e malinconia.

L’amico del cuore va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 22:45. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche