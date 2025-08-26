Eva Henger, la figlia Mercedesz è in dolce attesa: l’annuncio (tenerissimo) in un video con il compagno L'erede dell'ex attrice a luci rosse ha comunicato la notizia con una clip sul suo profilo Instagram. Al suo fianco anche Alessio Salata, padre del bambino in arrivo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Mercedesz Henger, figlia dell’ex attrice a luci rosse Eva Henger, ha appena comunicato via social una notizia inattesa. Diventerà mamma per la prima volta, come testimonia il video condiviso dall’influencer su Instagram, insieme al compagno Alessio Salata. I due stanno insieme dal 2023, e al momento convivono in un piccolo paesino della Liguria. In seguito all’annuncio, anche la futura nonna Eva Henger ha deciso di esprimere tutta la sua felicità con una reazione social. Vediamo qui sotto i particolari della storia.

Eva Henger, la figlia Mercedesz annuncia la gravidanza

Come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio di Mercedesz Henger ha colto di sorpresa i suoi (quasi) 900mila followers su Instagram. L’influencer e modella ha deciso di affidare la notizia della sua gravidanza, ancora in fase iniziale, a un video social pubblicato con la complicità del compagno. E ovviamente i commenti di auguri e felicitazioni, sotto il post, si sono sprecati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nelle immagini, vediamo Mercedesz abbracciata al compagno, Alessio Salata, mentre indossa un lungo abito nero a bordo piscina. In sovrimpressione compare la scritta "Vi abbiamo tenuto nascosto qualcosa", e la didascalia aggiunge dettagli: "Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi". A seguire, il fidanzato di Mercedesz bacia teneramente la sua compagna, per poi sfoggiare una serie di foto dell’ecografia del loro bambino in arrivo. E per chiudere il quadretto romantico, arriva anche il bacio al pancino dell’influencer.

A stretto giro di posta, ovviamente, anche la futura nonna Eva Henger ha deciso di intervenire. L’ex attrice ha ricondiviso il video della figlia all’interno delle sue storie, senza commenti particolari. Ma tanto è bastato a far capire la gioia della Henger (che probabilmente era al corrente della notizia da un po’). Eva e Mercedesz si erano allontanate per un paio di anni, in passato, a causa di un brutto litigio. Poi è tornato il sereno, come ha spiegato tempo fa l’influencer: "Quando le scuse sono arrivate ne siamo uscite più forti di prima: adesso non riesco ad immaginare una situazione in cui possa di nuovo succedere una cosa del genere". E ora madre e figlia potranno godersi il figlio (o figlia) finalmente in arrivo.

La storia tra Mercedesz Henger e Alessio Salata

Mercedesz Henger e Alessio Salata stanno insieme dal 2023, anno in cui lei aveva chiuso la relazione con l’ex Nico D’Amore. Lui, di 11 anni più giovane dell’influencer, è originario della provincia di Savona. E ha convinto la compagna a seguirlo in un piccolo paese della Liguria, dove i due vivono al momento. "Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene", ha raccontato Mercedesz a Novella 2000. "Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa".

"Siamo molto aperti", aveva poi aggiunto la figlia di Eva Henger, "quello di avere una famiglia è l’obiettivo di entrambi, anche perché io ormai non lascio nulla al caso e sono categorica e chiara. Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata, ma non abbiamo date per il matrimonio". Ma la data per la nascita di un figlio, adesso, c’è eccome.

Potrebbe interessarti anche