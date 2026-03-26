Eva Grimaldi operata d’urgenza, l'allarme per i fan in diretta TV: “Ho rischiato la vita per una protesi al seno” L’attrice racconta l’intervento d’urgenza dopo forti dolori e complicazioni alla protesi: decisivo l’allarme della moglie Imma Battaglia.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Momenti di grande paura per Eva Grimaldi, che nelle scorse settimane è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza. L’attrice ha raccontato pubblicamente quanto accaduto, spiegando di aver rischiato seriamente la vita a causa di una complicazione legata a una protesi al seno. Ospite nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha ripercorso quei giorni difficili tra dolore, sottovalutazione iniziale e una corsa in ospedale che si è rivelata decisiva. Ecco la sua testimonianza e il racconto di chi l’ha aiutata immediatamente.

Eva Grimaldi e la corsa in ospedale: "Un dolore fortissimo"

Tutto è iniziato con un dolore sempre più intenso, localizzato sotto l’ascella, che nel tempo è diventato insopportabile. "Avvertivo un fortissimo dolore, la protesi si era spostata", ha raccontato l’attrice, visibilmente provata. A distanza di circa tredici giorni dall’operazione, Grimaldi ha spiegato di essere stata colpita da una capsulite, una patologia infiammatoria cronica che provoca rigidità e sofferenza.

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La situazione si è aggravata rapidamente, fino a diventare ingestibile. Nonostante i primi segnali, l’attrice ha ammesso di non aver dato subito il giusto peso ai sintomi. Solo quando il dolore è aumentato e il gonfiore è diventato evidente, ha deciso di fermarsi e chiedere un consulto medico. Quella scelta si è rivelata fondamentale: "Ho rischiato la vita per la protesi", ha dichiarato con grande sincerità.

Il ruolo di Imma Battaglia e il parere del chirurgo raccontato a La Volta Buona

Determinante, in questa vicenda, è stato anche l’intervento della moglie Imma Battaglia. È stata proprio lei la prima ad accorgersi che qualcosa non andava. "Da due mesi continuava a dirmi che il seno si stava gonfiando", ha raccontato Grimaldi, spiegando però di aver inizialmente sottovalutato quei segnali. Quando la situazione è peggiorata, l’attrice ha rinunciato a un viaggio già programmato per sottoporsi a controlli immediati. Da lì, la decisione di intervenire chirurgicamente in tempi rapidissimi. A chiarire il quadro clinico è stato il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti, che ha seguito l’operazione: "Eva ha una storia particolare, in passato si era già sottoposta a diversi interventi per le protesi, quindi il rischio di complicanze era più alto". Il medico ha spiegato che si è verificata una "raccolta di siero nella mammella sinistra", una reazione difensiva dell’organismo alla presenza della protesi. Un quadro che, se trascurato, avrebbe potuto portare a conseguenze molto più gravi. Grazie all’aiuto del medico e di Imma Battaglia, oggi Eva sta bene.

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