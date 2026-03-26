Eva Grimaldi operata d’urgenza, l'allarme per i fan in diretta TV: “Ho rischiato la vita per una protesi al seno”
L’attrice racconta l’intervento d’urgenza dopo forti dolori e complicazioni alla protesi: decisivo l’allarme della moglie Imma Battaglia.
Momenti di grande paura per Eva Grimaldi, che nelle scorse settimane è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza. L’attrice ha raccontato pubblicamente quanto accaduto, spiegando di aver rischiato seriamente la vita a causa di una complicazione legata a una protesi al seno. Ospite nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha ripercorso quei giorni difficili tra dolore, sottovalutazione iniziale e una corsa in ospedale che si è rivelata decisiva. Ecco la sua testimonianza e il racconto di chi l’ha aiutata immediatamente.
Eva Grimaldi e la corsa in ospedale: "Un dolore fortissimo"
Tutto è iniziato con un dolore sempre più intenso, localizzato sotto l’ascella, che nel tempo è diventato insopportabile. "Avvertivo un fortissimo dolore, la protesi si era spostata", ha raccontato l’attrice, visibilmente provata. A distanza di circa tredici giorni dall’operazione, Grimaldi ha spiegato di essere stata colpita da una capsulite, una patologia infiammatoria cronica che provoca rigidità e sofferenza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La situazione si è aggravata rapidamente, fino a diventare ingestibile. Nonostante i primi segnali, l’attrice ha ammesso di non aver dato subito il giusto peso ai sintomi. Solo quando il dolore è aumentato e il gonfiore è diventato evidente, ha deciso di fermarsi e chiedere un consulto medico. Quella scelta si è rivelata fondamentale: "Ho rischiato la vita per la protesi", ha dichiarato con grande sincerità.
Il ruolo di Imma Battaglia e il parere del chirurgo raccontato a La Volta Buona
Determinante, in questa vicenda, è stato anche l’intervento della moglie Imma Battaglia. È stata proprio lei la prima ad accorgersi che qualcosa non andava. "Da due mesi continuava a dirmi che il seno si stava gonfiando", ha raccontato Grimaldi, spiegando però di aver inizialmente sottovalutato quei segnali. Quando la situazione è peggiorata, l’attrice ha rinunciato a un viaggio già programmato per sottoporsi a controlli immediati. Da lì, la decisione di intervenire chirurgicamente in tempi rapidissimi. A chiarire il quadro clinico è stato il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti, che ha seguito l’operazione: "Eva ha una storia particolare, in passato si era già sottoposta a diversi interventi per le protesi, quindi il rischio di complicanze era più alto". Il medico ha spiegato che si è verificata una "raccolta di siero nella mammella sinistra", una reazione difensiva dell’organismo alla presenza della protesi. Un quadro che, se trascurato, avrebbe potuto portare a conseguenze molto più gravi. Grazie all’aiuto del medico e di Imma Battaglia, oggi Eva sta bene.
Potrebbe interessarti anche
Eva Henger terrorizzata dopo l'intervento di protesi al seno: "Si era rotta, non riuscivo più ad alzare il braccio"
Un racconto intenso e doloroso con Eva Henger in diretta a La volta buona, che ripor...
Eva Grimaldi, il suo dramma a La Volta Buona: "Sono stata un anno senza seno, ho rischiato la vita"
Un racconto intenso e sincero quello di Eva Grimaldi, che a La Volta Buona ha scelto...
Gabriel Garko a Verissimo: "Con mio marito Giorgio ci completiamo. Figli? A 54 anni credo che ormai ho perso il treno"
L'attore, ospite di Silvia Toffanin domenica 8 marzo, racconta il suo felice momento...
Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera e il finale della serie TV: “Era giusto farlo”. Poi chiarisce il motivo dell'addio
Vanessa Scalera ospite a “Da noi… a ruota libera”: riflessioni sul personaggio di Im...
De Martino, il ricordo (commovente) del padre che non c'è più: cosa ha fatto per la Festa del papà
In occasione del 19 marzo il conduttore di Affari Tuoi e STEP ha omaggiato papà Enri...
Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera: "Ecco perché ho deciso di lasciare la serie. Calogiuri? Non sminuiamo"
L'attrice che interpreta Imma Tataranni anticipa a Libero Magazine le novità della n...
Dopo la rivalità al Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta si sfidano su Prime Video: saranno scintille
Le due ex gieffine, che in Casa non sono mai andate d’accordo, parteciperanno a un r...
Netflix rilancia le star di Hollywood: da Winona Ryder a Eva Green, dal 'declino' alla rinascita
L'annuncio dell'ingresso delle due attrici nel cast di Mercoledì è l'ennesimo caso d...