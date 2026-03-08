Edoardo Pesce tra segnali e visioni: esiste oggi un luogo davvero sicuro per i bambini? Edoardo Pesce in un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile

EVA, secondo lungometraggio di Emanuela Rossi, si presenta come un thriller psicologico che intreccia dimensione individuale e crisi ambientale, ponendo una domanda esplicita: esiste oggi un luogo davvero sicuro per i bambini? Dopo il passaggio in concorso al Torino Film Festival e la selezione al Los Angeles Italia Film Festival 2026 (in programma dall’8 al 14 marzo), il film arriverà nelle sale italiane dal 21 aprile, distribuito da Courier Film. Nel cast Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano, Roberta Mattei e la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.

Un thriller ecologico

La protagonista, interpretata da Carol Duarte, è una donna che vive ai margini, immersa nella natura umbra. Dorme all’aperto, attraversa boschi, cerca il contatto costante con l’acqua. È guidata da una convinzione che assume i tratti di una missione: salvare i bambini da un pericolo che ritiene imminente e irreversibile. Nella sua visione, il mondo è compromesso da pesticidi, inquinamento, aria e acqua contaminate. Accanto ai bambini, un altro simbolo attraversa il film: le api, emblema della continuità della vita ma anche della sua fragilità.

L’incontro con Nicola (Tommaso Zoppi), che vive con il padre Giacomo (Edoardo Pesce) in un casale isolato, introduce una frattura nel percorso della protagonista. Per un momento, la determinazione di Eva sembra vacillare. Ma visioni e segnali che lei interpreta come conferme la spingono avanti, in un crescendo che oscilla tra realtà e dimensione metafisica. Il film costruisce così una tensione che non riguarda solo l’azione, ma il confine tra percezione individuale e responsabilità collettiva.

Un progetto di sensibilizzazione

L’uscita di EVA è accompagnata da un progetto di sensibilizzazione che coinvolge associazioni impegnate sui temi della salute ambientale, tra cui ISDE Italia – International Society of Doctors for the Environment – e "ContiamoCi". Dal 21 aprile e per tutto il mese di maggio sono previste proiezioni speciali con dibattiti alla presenza della regista, del cast e di medici, ricercatori e attivisti. Una parte degli incassi sarà devoluta a iniziative legate alla tutela della salute dei bambini e alla salvaguardia delle api.

La programmazione si colloca in un periodo simbolico che comprende il 22 aprile, Earth Day, e il 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api. Il percorso di approfondimento e il coordinamento con le realtà territoriali sono curati da Rossana Danile, con l’obiettivo di costruire attorno al film una rete di confronto che metta in dialogo cinema, ambiente e responsabilità sociale. Prodotto da Courier Film in collaborazione con Tarpini Production, con Nicolò Forte produttore esecutivo, il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Umbria Film Fund 2022 e ha ottenuto il contributo selettivo del MiC.

