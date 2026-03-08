Edoardo Pesce tra segnali e visioni: esiste oggi un luogo davvero sicuro per i bambini?
Edoardo Pesce in un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile
EVA, secondo lungometraggio di Emanuela Rossi, si presenta come un thriller psicologico che intreccia dimensione individuale e crisi ambientale, ponendo una domanda esplicita: esiste oggi un luogo davvero sicuro per i bambini? Dopo il passaggio in concorso al Torino Film Festival e la selezione al Los Angeles Italia Film Festival 2026 (in programma dall’8 al 14 marzo), il film arriverà nelle sale italiane dal 21 aprile, distribuito da Courier Film. Nel cast Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano, Roberta Mattei e la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi.
Un thriller ecologico
La protagonista, interpretata da Carol Duarte, è una donna che vive ai margini, immersa nella natura umbra. Dorme all’aperto, attraversa boschi, cerca il contatto costante con l’acqua. È guidata da una convinzione che assume i tratti di una missione: salvare i bambini da un pericolo che ritiene imminente e irreversibile. Nella sua visione, il mondo è compromesso da pesticidi, inquinamento, aria e acqua contaminate. Accanto ai bambini, un altro simbolo attraversa il film: le api, emblema della continuità della vita ma anche della sua fragilità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’incontro con Nicola (Tommaso Zoppi), che vive con il padre Giacomo (Edoardo Pesce) in un casale isolato, introduce una frattura nel percorso della protagonista. Per un momento, la determinazione di Eva sembra vacillare. Ma visioni e segnali che lei interpreta come conferme la spingono avanti, in un crescendo che oscilla tra realtà e dimensione metafisica. Il film costruisce così una tensione che non riguarda solo l’azione, ma il confine tra percezione individuale e responsabilità collettiva.
Un progetto di sensibilizzazione
L’uscita di EVA è accompagnata da un progetto di sensibilizzazione che coinvolge associazioni impegnate sui temi della salute ambientale, tra cui ISDE Italia – International Society of Doctors for the Environment – e "ContiamoCi". Dal 21 aprile e per tutto il mese di maggio sono previste proiezioni speciali con dibattiti alla presenza della regista, del cast e di medici, ricercatori e attivisti. Una parte degli incassi sarà devoluta a iniziative legate alla tutela della salute dei bambini e alla salvaguardia delle api.
La programmazione si colloca in un periodo simbolico che comprende il 22 aprile, Earth Day, e il 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api. Il percorso di approfondimento e il coordinamento con le realtà territoriali sono curati da Rossana Danile, con l’obiettivo di costruire attorno al film una rete di confronto che metta in dialogo cinema, ambiente e responsabilità sociale. Prodotto da Courier Film in collaborazione con Tarpini Production, con Nicolò Forte produttore esecutivo, il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Umbria Film Fund 2022 e ha ottenuto il contributo selettivo del MiC.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova a Bassano per svelare i misteri della Sindone: cosa sappiamo del nuovo film thriller
Raoul Bova presenta il suo nuovo progetto, un thriller scientifico-religioso che ruo...
Netflix rilancia le star di Hollywood: da Winona Ryder a Eva Green, dal 'declino' alla rinascita
L'annuncio dell'ingresso delle due attrici nel cast di Mercoledì è l'ennesimo caso d...
Il gesto generoso di Giorgio Pasotti (nel più puro spirito olimpico): cos'ha fatto
Stasera, lunedì 23 febbraio 2026, va in onda Rosso volante, storia commovente del ca...
Stasera in TV (22 febbraio): Gerry Scotti e De Martino cancellati dalle Olimpiadi, Carlo Conti ‘apre’ Sanremo sul Nove
Cosa vedere oggi? Presa Diretta torna su Rai 3 contro Fuori dal Coro su Rete 4, ment...
Mark Ruffalo a Roma per il thriller psicologico su Papa Giovanni Paolo II: trama, cast e luoghi
Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo thriller “Santo Subito” che tra gli...
The Dangers in My Heart – The Movie sarà un evento grandioso: ecco perché e quando esce al cinema?
Il film anime tratto dal manga di Norio Sakurai, The Dangers in My Heart – The Movie...
Un bel giorno, recensione: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele una certezza tra alchimia e sorrisi
De Luigi e Raffaele tornano a condividere il set in una commedia familiare dai toni ...
Prime Video, le uscite top di marzo 2026: Nicole Kidman contro un serial killer nella serie TV più attesa
Marzo 2026 su Prime Video diventa un mese ricco di novità imperdibili tra thriller a...