Eva Herzigova: chi è il marito Gregorio e come le ha cambiato la vita La top model ceca e l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj hanno costruito una famiglia riservata tra Londra e Torino, con tre figli al centro della loro quotidianità.

Eva Herzigova sarà domani ospite di Belve, un’occasione per scoprire aspetti meno noti della vita privata della top model ceca. Al centro delle curiosità c’è sempre il suo grande amore, l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj, con cui ha costruito una famiglia lontana dai riflettori e protetta da occhi indiscreti. La coppia, insieme ai tre figli, ha trovato nella città di Torino un rifugio ideale, tanto da trasferirsi stabilmente dopo aver trascorso il lockdown del 2020 tra le tranquille colline piemontesi, riscoprendo la bellezza della vita lenta e della quotidianità familiare.

Chi è Gregorio Marsiaj e la famiglia Herzigova-Marsiaj

Gregorio Marsiaj, nato a Torino nel 1976, è un imprenditore di successo con una formazione internazionale che comprende la laurea alla Bocconi e studi alla University of California, Berkeley. Figura di rilievo nella Sabelt S.p.A., azienda leader nel settore della componentistica automotive, è diventato il compagno di vita di Eva Herzigova nel 2001.

Dopo anni di riservatezza, la coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2017 e ha celebrato un matrimonio civile molto intimo nel 2020 a Londra, con i tre figli George, Philipe ed Edward come paggetti. L’amore tra i due ha trasformato la vita della modella, permettendole di conciliare carriera e famiglia, proteggendo la privacy dei bambini e coltivando un legame saldo e discreto.

Torino, natura e famiglia: la nuova vita di Eva Heerzigova

Per anni la famiglia ha vissuto tra Londra, Milano e Torino, ma è stato il lockdown del 2020 a far innamorare Eva della città piemontese e delle colline che la circondano. La vita torinese ha offerto ai figli uno spazio ideale per crescere immersi nella natura e lontano dai riflettori, permettendo loro di sviluppare passioni sportive e una quotidianità equilibrata, fatta di giochi all’aria aperta, passeggiate e momenti di relax che hanno rafforzato il legame familiare.

La modella definisce i tre ragazzi "la mia più grande opera creativa" e racconta con orgoglio di quanto siano il centro della sua vita, supportando lei e Gregorio senza interessarsi al mondo della moda. La famiglia, pur cosmopolita, ha trovato così un nuovo equilibrio, con Torino come punto di riferimento stabile e rifugio dal clamore della vita pubblica, un luogo dove ogni membro può crescere serenamente e coltivare i propri interessi in completa libertà. Oggi Eva e Gregorio vivono serenamente a Torino insieme ai loro tre figli, tra privacy, amore e quotidianità familiare, tra passeggiate nella natura, momenti di gioco e attività all’aperto che rafforzano il legame e rendono ogni giorno speciale.

