Eurovision, la strategia (folle) di Fiorello per far vincere Sal Da Vinci: “Andate in Svizzera”. E svela un retroscena clamoroso Oggi lo showman de La Pennicanza ha suggerito agli ascoltatori un metodo 'infallibile' per supportare il cantante italiano in gara. Poi la rivelazione spiazzante.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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A un soffio dalla finalissima di Eurovision 2026, Fiorello torna a sostenere l’amico Sal Da Vinci per la vittoria finale. È successo oggi, nell’ultima puntata settimanale de La Pennicanza, durante un collegamento inatteso con i conduttori Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Lo showman Rai ha invitato i due colleghi a svelare i retroscena di questa vigilia agitatissima. Poi ha finito per ideare lui stesso una strategia ‘folle’ per assicurare il trionfo del cantante in gara per l’Italia. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Eurovision 2026, la strategia di Fiorello per il trionfo di Sal Da Vinci

Anche oggi Rosario Fiorello, affiancato dall’immancabile Fabrizio Biggio, si è concentrato a La Pennicanza sul tema ‘caldo’ del momento. Il contest di musica in corso a Vienna, dove Sal Da Vinci si contenderà il trofeo di migliore d’Europa, già ottenuto dai Måneskin nell’edizione del 2021. Per svelare qualche retroscena inedito, Fiore ha video-chiamato i due conduttori italiani della manifestazione, Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Dando il via a un botta e risposta leggendario.

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"Ho ricevuto messaggio privato da Sal Da Vinci", ha esordito Rosario, ricordando il racconto surreale del cantante svelato proprio ieri. Poi l’intervento irriverente di Elettra, che ha spiegato come si è preparata all’eventualità di festini ‘bilaterali’ in stile Sanremo 2026: "Mi son portata il megafono, sto dormendo da dio!". La cantante ha anche aggiunto una curiosità molto particolare: "Faccio una marea di puzzle ultimamente, mi sento intelligentissima, quelli da mille pezzi, ne faccio uno al giorno. Infatti è da un po’ che non ne faccio e sto patendo…".

A seguire, è stato Corsi a intervenire spiegando l’atmosfera che si respira a Vienna: "Qui è un po’ come le elezioni, giri e c’è tutta gente che ti dà i santini". Ed ecco la rivelazione sulla promozione di Sal Da Vinci: "Ha fatto dei volantini con scritto ‘Vota Sal’!". Mentre Fiorello è andato dritto al punto, suggerendo ai votanti italiani dell’Eurovision di superare il confine per aiutare in tutti i modi Sal: "Me ne vado in Svizzera, per due giorni, e voto l’Italia. Che si può fare, volendo, soprattutto quelli del nord. Basta che andate da Chiasso, andate dall’altra parte, 40 minuti e votate per Sal Da Vinci!"

Il rammarico di Fiorello per Senhit

Al tempo stesso, Fiorello ha ribadito il suo dispiacere per l’eliminazione di Senhit, che sul palco dell’Eurovision aveva portato "Superstar" in coppia con Boy George. La sua performance non le è valsa l’accesso alla finalissima, come ha ricordato lo showman de La Pennicanza: "Senhit purtroppo non è riuscita ad andare in finale". Ma si spera che l’esibizione di Sal possa in qualche modo ‘vendicarla’. Sarebbe stato epocale avere due cantanti italiani in lizza per la vittoria. Dovremo accontentarci di uno soltanto. Che però ha tutte le carte in regola per giocarsela fino all’ultimo.

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