Sal Da Vinci, prima vittoria e boato all’estero: “Eurovision 2026 ha già il suo re”. Ma l’Italia si spacca: “Meglio Sanremo” La prima semifinale dell’ESC è stata un successo per il vincitore del Festival, soprattutto sui social: la performance, tuttavia, fa discutere

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sal Da Vinci si gode gli applausi della Wiener Stadthalle Arena di Vienna e non solo. Ieri martedì 12 maggio, infatti, è andata in scena la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 e il cantante vincitore del Festival di Sanremo (già qualificato per la finale) ha fatto il suo debutto sul palco. La sua hit ‘Per sempre Sì’ è stata un successo, soprattutto sui social e tra i fan all’estero. L’esibizione, tuttavia, ha lasciato a desiderare a livello tecnico, facendo parecchio discutere. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Eurovision Song Contest 2026, il ‘trionfo’ di Sal Da Vinci

Ieri giovedì 12 maggio 2026 in prima serata su Rai 2 è andata in onda la prima semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. A circa metà serata è arrivato il momento dell’esordio di Sal Da Vinci, che ha cantato la sua ‘Per sempre Sì’ a Vienna. Nonostante l’esecuzione tecnicamente non impeccabile, il pubblico della Wiener Stadthalle Arena ha apprezzato l’esibizione carica di sentimento del cantante vincitore del Festival di Sanremo, visibilmente emozionato e quasi con le lacrime agli occhi. Al boato dell’arena è seguito un successo anche sui social, dove Sal Da Vinci va già fortissimo e può già contare una ‘vittoria’: il video a lui dedicato sulla pagina Instagram ufficiale dell’Eurovision è quello con più reazioni positive tra tutti i cantanti (quasi 100k dopo poche ore). "Oddio, amo questa canzone", "Meraviglioso, come tutte le canzoni italiane. Sto tenendo le dita incrociate per il finale", "L’Eurovision ha ufficialmente un nuovo re, Sal Da Vinci", "Sento che l’Italia vincerà quest’anno", "Abbiamo bisogno di più canzoni come questa" si legge sul web, dove i fan stranieri hanno già portato in trionfo il cantante napoletano: "Mi sentivo come se fossi in una piccola città italiana, seduto lì con un Aperol, ascoltando una bella canzone italiana. Grande", "L’Italia non delude mai. Grande canzone e bellissimo show", "Non riesco a smettere di ascoltare questa canzone… assolutamente bellissima", "L’Italia ha la canzone migliore per distacco", "Che energia, che voce Sal Da Vinci. Mi ha fatto emozionare".

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La reazione dei social: critiche per l’esecuzione e il paragone con Sanremo

Meno entusiasta, ovviamente, il pubblico italiano, che ha conosciuto Sal Da Vinci al Festival di Sanremo e ha potuto vederlo forse nel suo massimo ‘slendore’ a livello di performance. L’esecuzione di ieri, infatti, è stata tutt’altra che impeccabile e probabilmente l’emozione ha giocato un brutto scherzo al cantante, la cui esibizione ha lasciato molto a desiderare. "Stasera mi sembrava molto giù di voce rispetto al solito, comunque energia a mille", "Aveva le lacrime", "Che bello vederti emozionato", "Infatti alla parte di ‘davanti a Dio’ stonava!", "Secondo me era molto emozionato" si legge sui social tra i fan italiani, dove naturalmente non mancano i paragoni con la vittoria al Festival di Sanremo: "Solo a me è sembrato affannato? Forse un po’ emozionato, ha cantato meglio a Sanremo", "Ovviamente ha cantato molto meglio a Sanremo, ma auguro con un po’ di riposo, e abituarsi a tutte queste emozioni, che spaccherà. All the best", "Occhio, anche a Sanremo iniziò così e poi andò a vincere, chissà", "Anche se non è stato perfetto ha saputo sopperire con mestiere ed entusiasmo… ma poi sinceramente la perfezione di voci senza personalità non emoziona, meglio uno che sbaglia ma canta con il cuore".

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