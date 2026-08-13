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L’Eurovision 2027 a Burgas, la sede a sorpresa in Bulgaria: date, location e perché è saltata l'opzione Sofia

L’ESC 2027 si terrà nella città sul Mar Nero e non nella capitale bulgara: 11-13-15 maggio le date, l’Italia in gara col vincitore di Sanremo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Dopo la vittoria di Dara a Vienna nel 2026, la Bulgaria si prepara a ospitare per la prima volta l’Eurovision Song Contest. L’edizione 2027 si svolgerà a Burgas, sulla costa del Mar Nero, con le semifinali in programma l’11 e il 13 maggio e la finale il 15 maggio. La manifestazione avrà come sede l’Arena Burgas, struttura inaugurata negli ultimi anni e destinata a diventare il fulcro dell’intero evento. Scopriamo tutti i dettagli.

Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria: Burgas scelta dopo la valutazione delle quattro candidate

La decisione è arrivata al termine del confronto tra le quattro città bulgare in gara: oltre a Burgas, erano candidate Sofia, Plovdiv e Varna. Una commissione composta da rappresentanti dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e della televisione pubblica bulgara BNT, affiancati da esperti internazionali con esperienza nell’organizzazione dell’Eurovision, ha valutato le proposte e visitato le sedi. A fare la differenza è stata, secondo la nota congiunta di EBU e BNT, la solidità complessiva del progetto: non soltanto le caratteristiche dell’Arena Burgas e la capacità di sostenere la produzione televisiva, ma anche la disponibilità di strutture ricettive e i collegamenti. «Burgas porta qualcosa di veramente speciale all’Eurovision», ha commentato Martin Green, direttore della manifestazione, sottolineando l’identità musicale e culturale della città e la sua capacità di accogliere un appuntamento di questa portata.

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Una città portuale tra industria, cultura e ambiente: l’Italia col vincitore di Sanremo

La scelta porta il concorso in una città diversa dalla capitale e dai principali centri politici del Paese. Burgas è uno dei maggiori porti bulgari sul Mar Nero e ha una storia recente strettamente legata alle attività commerciali e industriali. Accanto a questa dimensione, la città ha sviluppato un ruolo turistico e culturale, anche grazie alla posizione sulla costa e alla presenza del Giardino Marittimo, il grande parco che costeggia il litorale. Nel 2027, dunque, l’Eurovision porterà i riflettori su una città che combina porto e industria, patrimonio naturale e attività culturali. Per la Bulgaria sarà soprattutto un appuntamento organizzativo di rilievo: dopo il successo di Dara nel 2026, il Paese ospiterà un evento internazionale della portata dell’Eurovision. L’Italia, ovviamente, sarà in gara (e direttamente in finale in quanto big five) con il vincitore del Festival di Sanremo 2027, condotto per la prima volta da Stefano De Martino. Dopo il quinto posto di Sal Da Vinci dell’ultima edizione il nostro Paese punta a fare ancora di meglio, con il sogno di ripetere il successo del 2021 dei Maneskin.

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