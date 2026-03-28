Eurovision Song Contest 2026: a Vienna si consumerà lo scontro finale tra Sal Da Vinci e il resto d'Europa. Cosa ci aspetta e pronostici La kermesse si avvicina e le polemiche su Sal Da Vinci continuano a tenere banco: 'Per sempre sì' è davvero troppo 'tradizionale' per competere?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La macchina dell’Eurovision Song Contest 2026 è pronta a rimettersi in moto, confermandosi ancora una volta come uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. La 70esima edizione della kermesse si svolgerà a Vienna, in Austria, con semifinali fissate per il 12 e 14 maggio e la finalissima prevista per il 16 maggio 2026.

Come ogni anno, la kermesse promette un mix di linguaggi musicali, spettacolo televisivo e identità culturali. E anche per il 2026 si prevede una line-up estremamente variegata, tra pop internazionale, sperimentazioni elettroniche e ritorni alla tradizione nazionale. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì‘.

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Con i suoi 57 anni, diventerà il rappresentante italiano più ‘maturo‘ nella storia recente del contest, un elemento che ha contribuito a renderlo un caso mediatico già prima dell’inizio della competizione. Nonostante l’entusiasmo del pubblico italiano, i bookmaker lo considerano al momento tra gli outsider, segno di una competizione particolarmente serrata.

E se da un lato la scelta di Sal Da Vinci ha acceso l’orgoglio di una parte del pubblico, dall’altro ha generato un acceso dibattito, diventando uno dei temi più discussi di questa edizione. Volete sapere cosa sta accadendo dietro le quinte e in mezzo alle polemiche? Trovate tutto nel Video!

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