Eurovision 2026, sarà Vienna ad ospitare la competizione: giorni e location dell'evento La città austriaca si prepara ad accogliere la 70esima edizione della kermesse musicale, con tre serate che promettono di richiamare migliaia di spettatori.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La città austriaca si prepara ad accogliere la 70esima edizione della kermesse musicale, con tre serate che promettono di richiamare migliaia di spettatori da tutta Europa. Per gli appassionati del contest, ma anche per chi vive la musica come un’occasione di incontro, l’appuntamento si annuncia tra i più attesi del prossimo anno.

Eurovision Song Contest: il ritorno a Vienna

L’Eurovision Song Contest torna a Vienna. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, l’European Broadcasting Union e l’emittente nazionale ORF hanno confermato che la capitale austriaca sarà il teatro della prossima edizione. Non è la prima volta che Vienna veste i panni di città ospitante: era già accaduto nel 1967 e nel 2015, a conferma del legame profondo tra la città e la musica. L’occasione si è presentata grazie alla vittoria dell’artista JJ nell’edizione 2025 a Basilea, trionfo che ha permesso all’Austria di riportare l’Eurovision entro i suoi confini e di vivere nuovamente l’emozione di un’organizzazione tanto prestigiosa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Eurovision 2027: le date e la location

Gli appassionati possono già segnare in agenda le tre serate ufficiali: le semifinali del 12 e 14 maggio e la finalissima del 16 maggio 2026. Tutto si svolgerà alla Wiener Stadthalle, un’arena capace di ospitare 16.000 persone, già protagonista dell’edizione di dieci anni fa. Una struttura moderna e funzionale che, ancora una volta, si trasformerà in un palcoscenico internazionale, pronta ad accogliere delegazioni, stampa e pubblico. La capienza, i servizi interni e la posizione centrale nella città hanno reso la Stadthalle una scelta quasi naturale per un evento che richiede organizzazione impeccabile e spazi all’altezza di uno spettacolo visto da milioni di telespettatori in tutta Europa.

Perché Vienna

La scelta non è stata casuale: Vienna ha superato Innsbruck nell’ultima fase di selezione, imponendosi per infrastrutture, capacità ricettiva e soprattutto per la sua vocazione musicale. Nel cuore dell’Europa e con una tradizione che abbraccia secoli di storia, la capitale austriaca rappresenta un luogo simbolico per un evento che fa della musica e della condivisione i suoi pilastri. Non è soltanto una questione logistica, ma anche di immagine: Vienna ha la capacità di garantire sicurezza, ospitalità e visibilità internazionale, fattori che hanno convinto l’EBU e gli organizzatori a puntare nuovamente su di essa.

Vienna non è soltanto la cornice di questa edizione, ma un vero e proprio protagonista. La città è da sempre considerata una delle capitali mondiali della musica, capace di coniugare tradizione classica e modernità. È il luogo che ha visto nascere e crescere grandi compositori come Mozart, Beethoven e Strauss, ma che oggi ospita anche festival e manifestazioni capaci di attirare un pubblico giovane e cosmopolita. In questo contesto, l’Eurovision trova terreno fertile: la città unisce memoria storica e apertura al futuro, offrendo un palcoscenico che sa raccontare storie, emozioni e contaminazioni culturali.

L’attesa per l’edizione 2027

Con queste premesse, l’attesa cresce giorno dopo giorno. I lavori organizzativi sono già partiti e l’ORF, insieme ai partner internazionali, sta preparando un evento che si annuncia imponente non solo sul piano musicale, ma anche su quello logistico e mediatico. Per Vienna sarà l’occasione di mostrarsi al mondo come una città che sa accogliere, innovare e celebrare l’arte in tutte le sue forme. Per il pubblico, invece, sarà l’opportunità di vivere un Eurovision che promette spettacolo, energia e partecipazione, con l’entusiasmo di migliaia di fan pronti a colorare le strade della capitale austriaca. Non resta che attendere maggio per vedere come Vienna saprà trasformare questa edizione in un momento che resterà nella memoria di tutti.

Potrebbe interessarti anche