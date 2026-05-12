Eurovision 2026, la prima semifinale: c’è subito Sal Da Vinci, a che ora canta, anticipazioni e scaletta completa Oggi martedì 12 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena la prima serata della 70esima edizione del concorso: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’attesa è finita ed è tempo di Eurovision Song Contest 2026. Oggi martedì 12 maggio 2026, infatti, va in scena la prima semifinale della 70esima edizione dell’annuale concorso canoro. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna ci sarà subito Sal Da Vinci e si esibirà la prima metà dei 35 paesi in gara; l’appuntamento è in prima serata su Rai 2. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Eurovision Song Contest 2026, anticipazioni prima semifinale: conduttori e ospiti, c’è Sal Da Vinci

Si apre oggi la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026. Dopo la vittoria dell’Austria dello scorso anno, l’evento si terrà a Wiener Stadthalle di Vienna, dove stasera andrà in scena la prima semifinale. Nel corso della serata si esibirà la prima metà dei 35 paesi partecipanti all’ESC, oltre a Germania e Italia (già qualificate direttamente alla finale in quanto ‘Big four’). Sul palco vedremo quindi anche il ‘nostro’ Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Sulle note della sua hit ‘Per sempre sì’, la sua è una delle esibizioni più attese della serata, che verrà condotto dalla showgirl Victoria Swarovski e dall’attore Michael Ostrowski, due volti molto popolari a livello locale. In Italia, invece, il commento in diretta su Rai 2 (la finale sarà poi su Rai 1) sarà affidato a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.

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Il regolamento: chi vota

Come da regolamento, ogni Paese in gara all’Eurovision avrà un codice numerico. Il pubblico potrà votare tramite l’app Eurovision Song Contest o attraverso il voto online a pagamento tramite sito ufficiale. Da casa sarà possibile votare anche da telefono fisso al numero 894.001 o da cellulare al 475.475.0, per un massimo di cinque voti. Il voto del pubblico avrà un peso del 50,7%, a cui verrà poi aggiunto il 49,3% costituito dal voto delle Giurie Nazionali.

I paesi partecipanti e come funziona l’ESC

In ognuna delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest si esibiranno 15 paesi: 10 di questi conquisteranno l’accesso alla finalissima di sabato 16 maggio. I venti paesi che staccheranno il pass per la finale raggiungeranno quindi i ‘Big four’ (Italia, Francia, Germania e Inghilterra) e l’Austria, il Paese ospitante. Nel corso della prima semifinale – come anticipato – si esibiranno anche la Germania e l’Italia con Sal Da Vinci, mentre nella semifinale di giovedì ci sarà spazio per Francia, Inghilterra e Austria. Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia hanno preso posizione e scelto di non partecipare all’edizione 2026 dell’ESC per protestare contro la presenza di Israele nella competizione.

La scaletta di stasera: quando canta Sal Da Vinci

In occasione della semifinale di oggi – come detto – si esibirà la prima metà dei paesi partecipanti dell’ESC. Già automaticamente qualificato alla finale, Sal Da Vinci si esibirà nella prima parte della serata, tra la Georgia e la favoritissima Finlandia, presumibilmente intorno alle ore 22. L’Italia sogna un trionfo a cinque anni dal successo dei Maneskin, ma stando alle quote dei bookmaker per Sal Da Vinci sarà difficile battere Linda Lampenis e Pete Parkkonen:

Moldavia : Satoshi – Viva, Moldova!

: Satoshi – Viva, Moldova! Svezia : FELICIA – My System

: FELICIA – My System Croazia : LELEK – Andromeda

: LELEK – Andromeda Grecia : Akylas – Ferto

: Akylas – Ferto Portogallo : Bandidos do Cante – Rosa

: Bandidos do Cante – Rosa Georgia : Bzikebi – On Replay

: Bzikebi – On Replay Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì*

Finlandia : Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Montenegro : Tamara Živković – Nova Zora

: Tamara Živković – Nova Zora Estonia : Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Israele : Noam Bettan – Michelle

: Noam Bettan – Michelle Germania : Sarah Engels – Fire*

: Sarah Engels – Fire* Belgio : ESSYLA – Dancing on the Ice

: ESSYLA – Dancing on the Ice Lituania : Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más San Marino : SENHIT – Superstar

: SENHIT – Superstar Polonia : ALICJA – Pray

: ALICJA – Pray Serbia: LAVINA – Kraj Mene

*già di diritto in finale; voto aperto

Quando e dove vedere l’Eurovision 2026 in tv e streaming (martedì 12 maggio 2026)

La 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest va in onda stasera in tv su Rai 2 con il commento di Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Appuntamento in prima serata a partire dalle 20:15 con l’anteprima; alle ore 21:00 al via la prima semifinale. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale.

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