Senhit tra Eurovision e Sanremo: “Boy George ci sarà, poi sogno Serena Brancale”. E svela il suo debutto con Fiorello Mancano ormai poco più di due settimane all’inizio dell’Eurovision 2026, e la cantante italo-eritrea ha deciso di raccontare qualcosa in più di sé.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle porte e i cantanti in gara fremono dalla voglia di salire sul grande palco allestito per l’occasione a Vienna. A rappresentare l’Italia ci sarà l’iconico Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, ma gli occhi e le orecchie sono tutti puntati anche su Senhit, la cantante che rappresenterà la Repubblica di San Marino, salendo sul palco dell’Eurovision per la sua terza volta in carriera. Quale occasione migliore, dunque, per conoscerla meglio attraverso l’intervista rilasciata di recente tra le pagine di Leggo. Ecco cosa ha rivelato la cantante italo-eritrea.

Senhit all’Eurovision 2026: "Boy George ci sarà, poi sogno Serena Brancale"

Senhit Zadik Zadik. È questo il nome completo della cantante italo-eritrea, vincitrice del San Marino Son Contest, che rappresenterà la Repubblica all’Eurovision 2026. La cantante porterà sul palco di Vienna il brano Superstar, e accanto a lei ci sarà l’icona britannica Boy George. "A San Marino non ha potuto perché era in tour e io gli ho detto: ‘Guarda che se vinciamo devi venire con me a Vienna’. Mi ha detto: ‘Vediamo’, secondo me anche un po’ pentito, ma mi ha fatto una promessa e la manterrà. Ci sarà per la prima semifinale, sperando poi di andare in finale", ha svelato Senhit a Leggo.

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La cantante si è detta super concentrata ed emozionata in vista della kermesse in eurovisione, ma dentro di sé è già pronta anche a guardare avanti, e pensando alle collaborazioni future (magari sul palco dell’Ariston) sembrerebbe avere le idee già molto chiare. "Mi piacerebbe tantissimo collaborare con una donna. A Sanremo mi sono innamorata di Serena Brancale, che già conoscevo, e mi piacerebbe tantissimo riuscire a fare qualcosa con lei. È una grande voce, una grande artista. Ha una grande cultura musicale, suona 600 strumenti. Sta facendo tante collaborazioni, quindi faccio un annuncio: ‘Serena, sono qua. Canta anche con me’.

Senhit e il debutto con Fiorello a Karaoke

Ciò che forse non tutti sanno di Senhit, è che la sua carriera come cantante è iniziata con il Karaoke di Fiorello, ovvero il celebre programma televisivo itinerante, in onda dal 1992 al 1995, che girava per piazze italiane facendo esibire persone comuni. Raccontando come è stato vivere questa esperienza Senhit ha rivelato: "Divertente! Mia mamma non ce la faceva più, continuava a dirmi: "Basta, adesso vai a fare questo provino’. E quando il ‘carrozzone’ è passato nella piazza principale della nostra tenuta estiva, in provincia di Ravenna, mi hanno chiamato a Imola a fare un’audizione. Passai, l’autrice mi disse: ‘Sei proprio una ragazza fortunata’, perché avevo cantato Ragazzo Fortunato di Jovanotti. Ho vinto la puntata, il famoso Canta Tu. Lì ho avuto l’illuminazione: potevo cantare. Il caso ha voluto che in tv mi vedesse quella che poi è stata per anni la mia insegnante di canto. E da lì piano piano ho cominciato il mio percorso". E ora, verso l’Eurovision… e oltre.

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