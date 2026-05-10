Eurovision 2026, il programma serata per serata: conduttori, ospiti, televoto e quando canta Sal Da Vinci Tutto pronto per le tre serate della kermesse: martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Ecco tutto ciò che vedremo e i protagonisti del grande evento.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, che quest’anno festeggia la sua storica 70esima edizione con tre appuntamenti destinati ancora una volta a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori in tutta Europa e non solo. Dopo la vittoria dell’Austria nell’edizione 2025 grazie a JJ con Wasted Love, il contest torna a Vienna, città che ospiterà le due semifinali del 12 e 14 maggio e la finalissima di sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle. Sul palco saliranno 35 Paesi partecipanti, tra grandi ritorni, assenze clamorose e artisti già amatissimi dal pubblico internazionale.

Per l’Italia ci sarà Sal Da Vinci con Per sempre sì, brano che dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo proverà ora a conquistare anche il pubblico europeo. L’artista si esibirà nel corso della prima semifinale del 12 maggio, pur essendo già qualificato di diritto alla finale grazie alla presenza dell’Italia tra i Big 4. Intorno alla sua partecipazione cresce giorno dopo giorno una curiosità enorme, soprattutto dopo la pubblicazione dell’ordine ufficiale delle esibizioni.

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Eurovision Song Contest 2026, i conduttori

Le due semifinali e la serata conclusiva dell’Eurovision 2026, previste per martedì 12 e giovedì 14 maggio, saranno condotte direttamente da Vienna da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, due volti molto noti al pubblico austriaco. Lei cantante e conduttrice diventata celebre anche grazie a Let’s Dance, lui attore, regista e sceneggiatore tra i più apprezzati nel panorama televisivo e cinematografico austriaco. La coppia accompagnerà il pubblico nel corso delle tre serate della manifestazione, culminando poi nella finalissima del 16 maggio che assegnerà la vittoria della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Ma non è ancora tutto, perché anche quest’anno la diretta italiana potrà contare su una coppia decisamente particolare. A commentare le tre serate per il pubblico Rai saranno infatti Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Per lui si tratta ormai della sesta esperienza consecutiva all’Eurovision, mentre per la cantante sarà il debutto assoluto nel ruolo di telecronista.

Le semifinali verranno trasmesse in diretta su Rai2 e RaiPlay, mentre la finale andrà in onda su Rai1, sempre in contemporanea anche su Rai Radio 2. Inoltre, la Rai ha confermato un forte investimento sull’accessibilità: tutte le serate saranno sottotitolate e audiodescritte, mentre la finale sarà disponibile anche in Lingua Italiana dei Segni su RaiPlay.

Eurovision 2026, la semifinale del 12 maggio: cosa vedremo

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà martedì 12 maggio e sarà probabilmente una delle serate più seguite dal pubblico italiano proprio per la presenza di Sal Da Vinci. L’artista porterà sul palco Per sempre sì, canzone con cui rappresenterà ufficialmente l’Italia all’Eurovision. Anche se il nostro Paese è già qualificato automaticamente alla finale in quanto membro dei Big 4, il cantante si esibirà comunque durante la serata davanti al pubblico europeo.

Grande attenzione anche all’ordine di uscita, elemento che secondo molti esperti continua a influenzare in maniera importante il risultato finale. Negli ultimi anni, infatti, gli artisti inseriti nella seconda metà della scaletta hanno avuto percentuali di qualificazione sensibilmente superiori rispetto a quelli che si esibiscono all’inizio della serata. Sal Da Vinci salirà sul palco tra Georgia e Finlandia, in una semifinale considerata già molto competitiva.

Nel corso della prima serata si esibiranno:

Moldavia

Svezia

Croazia

Grecia

Portogallo

Georgia

Italia con Sal Da Vinci e Per sempre sì

Finlandia

Montenegro

Estonia

Israele

Germania

Belgio

Lituania

San Marino

Polonia

Serbia

Particolarmente attesa anche la presenza di Senhit, che rappresenterà San Marino insieme a Boy George con Superstar, uno dei brani più discussi di questa edizione.

Eurovision 2026, la seconda semifinale del 14 maggio: cosa vedremo

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 andrà invece in onda giovedì 14 maggio e completerà il quadro dei finalisti che accederanno alla serata conclusiva del 16 maggio. Anche questa seconda semifinale si preannuncia molto combattuta, con il ritorno di artisti già conosciuti dal pubblico del contest e diversi favoriti annunciati.

Sul palco si alterneranno:

Bulgaria

Azerbaigian

Romania

Lussemburgo

Cechia

Francia

Armenia

Svizzera

Cipro

Austria

Lettonia

Danimarca

Australia

Ucraina

Regno Unito

Albania

Malta

Norvegia

Tra gli artisti più attesi spiccano il ritorno delle Vanilla Ninja per l’Estonia e la presenza di Delta Goodrem per l’Australia, due nomi che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico internazionale. L’Eurovision continua infatti a essere uno degli eventi televisivi più seguiti al mondo, con dati impressionanti anche dal punto di vista digitale. L’edizione 2025 ha raccolto oltre 166 milioni di spettatori e voti provenienti da 146 Paesi differenti, confermando ancora una volta la portata globale della manifestazione.

Finale Eurovision 2026: cosa vedremo sabato 16 maggio

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà sabato 16 maggio e verrà trasmessa in diretta su Rai1, RaiPlay e Rai Radio 2. Nel corso della serata vedremo esibirsi i 20 Paesi qualificati dalle semifinali insieme ai cinque finalisti di diritto: Austria in qualità di Paese ospitante, Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

Come sempre, il momento più atteso sarà quello delle votazioni finali, che negli ultimi anni hanno spesso ribaltato completamente le classifiche costruite dalle giurie. Prima verranno annunciati i voti delle giurie nazionali dei vari Paesi, poi arriveranno i risultati del televoto internazionale, destinati a decidere definitivamente il vincitore dell’edizione 2026. L’attesa attorno al risultato finale è altissima, soprattutto perché questa edizione arriva dopo mesi di discussioni e polemiche legate al sistema di voto e alla partecipazione di alcuni Paesi.

Eurovision 2026, tutti gli ospiti

Come ogni edizione dell’Eurovision Song Contest che si rispetti, anche quest’anno il pubblico assisterà a numerosi momenti speciali pensati per celebrare i 70 anni della manifestazione. Gli organizzatori austriaci hanno infatti preparato opening act, interval act e performance celebrative che accompagneranno tutte e tre le serate.

La prima semifinale del 12 maggio si aprirà con un viaggio nel tempo dedicato alla storia dell’Eurovision, attraverso un filmato che racconterà la vita di una coppia sullo sfondo delle diverse edizioni del contest. Subito dopo, un coro composto da 70 elementi renderà omaggio a L’amour Est Bleu, storico brano interpretato da Vicky Leandros durante l’edizione del 1967 ospitata proprio a Vienna.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un momento più ironico affidato ai due conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, che insieme a Go-Jo, rappresentante australiano dell’edizione 2025, metteranno in scena un numero musicale dedicato alle differenze tra Austria e Australia.

Anche la seconda semifinale del 14 maggio si aprirà con una performance dei due presentatori, che proporranno una versione ironica di Wasted Love, il brano con cui JJ ha riportato l’Eurovision in Austria. Successivamente proprio JJ tornerà sul palco per presentare in anteprima una sua nuova canzone.

Per la finale del 16 maggio, invece, ORF ha annunciato uno spettacolo particolarmente ambizioso. L’apertura racconterà il viaggio della celebre barchetta di carta utilizzata da JJ nell’esibizione vincente del 2025, partita simbolicamente dalla Svizzera per raggiungere Vienna attraversando il Reno e il Danubio.

Subito dopo prenderà il via la cosiddetta "Flag Parade", durante la quale verranno presentati i 25 finalisti sulle note di The Queen of the Night, nuova performance di JJ ispirata alle sonorità di Mozart e accompagnata da oltre 40 ballerini e acrobati.

Durante il momento delle votazioni saliranno poi sul palco diversi ospiti speciali. Tra i segmenti più attesi c’è "In Celebration!", show top secret che vedrà alcuni storici protagonisti dell’Eurovision reinterpretare alcune delle canzoni più iconiche della storia del concorso.

Grande attesa anche per Parov Stelar, icona mondiale dell’electro-swing austriaco, mentre César Sampson interpreterà Vienna di Billy Joel poco prima dell’annuncio finale del vincitore.

Nel corso delle tre serate ci saranno inoltre diversi spazi speciali come Professor Eurovision ed Eurovision Quiz, pensati per celebrare in maniera ironica e leggera i 70 anni della manifestazione.

Televoto Eurovision Song Contest 2026, quando e come si vota

Anche quest’anno il pubblico potrà partecipare direttamente alla gara esprimendo le proprie preferenze attraverso il televoto. Tuttavia, rispetto alle ultime edizioni, l’EBU ha introdotto alcune modifiche molto importanti.

La novità principale riguarda il ritorno delle giurie nazionali anche nelle semifinali. Nelle passate edizioni, infatti, il passaggio del turno veniva deciso esclusivamente dal televoto del pubblico, mentre da quest’anno tornerà il sistema misto.

Le giurie nazionali passeranno inoltre da cinque a sette membri e dovranno includere obbligatoriamente almeno due giovani tra i 18 e i 25 anni. Ogni giurato dovrà firmare una dichiarazione ufficiale di imparzialità.

Cambia anche il numero massimo di voti consentiti per ogni utente: si passa da 20 a 10 voti per persona, una decisione pensata per rendere il sistema più equilibrato e trasparente.

Gli italiani potranno votare durante la prima semifinale di martedì 12 maggio e durante la finale di sabato 16 maggio, mentre nella seconda semifinale il televoto italiano non sarà attivo. Resta invece invariata la regola storica dell’Eurovision: non è possibile votare il proprio Paese. Questo significa che il pubblico italiano non potrà votare Sal Da Vinci e Per sempre sì.

Per votare sarà possibile utilizzare quattro modalità diverse: chiamata da telefono fisso al numero 894.001, SMS al 475.475.0, app ufficiale Eurovision oppure il sito esc.vote. Ogni voto avrà un costo di 50 centesimi e sarà possibile esprimere fino a cinque preferenze per ogni sessione di voto.

Eurovision 2026, un’edizione tra musica, polemiche e grandi numeri

L’edizione 2026 dell’Eurovision arriva anche in un momento particolarmente delicato per la manifestazione. Alcuni Paesi, tra cui Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi, hanno infatti deciso di non partecipare alla competizione dopo la conferma della presenza di Israele. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato nuove polemiche attorno al contest e al ruolo sempre più centrale che l’Eurovision occupa nel dibattito internazionale.

Nonostante questo, l’EBU ha confermato la volontà di mantenere il concorso come grande evento musicale globale, rilanciando anche per il 2026 lo slogan ufficiale "United by Music". E mentre Vienna si prepara ad accogliere migliaia di fan provenienti da tutta Europa, cresce soprattutto l’attesa del pubblico italiano per capire fino a dove riuscirà ad arrivare Sal Da Vinci con Per sempre sì. Dopo settimane di preparazione, prove e promozione internazionale, il palco dell’Eurovision è finalmente pronto ad accendersi.

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