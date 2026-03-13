Eurovision 2026, Sal Da Vinci già virale in Europa: l’exploit social che fa sperare l’Italia Il cantante partenopeo sta dominando tra le clip pubblicate dall'account ufficiale della competizione. E tra i commenti emerge l'entusiasmo dei fan stranieri. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’avventura di Sal Da Vinci non si è conclusa sul palco dell’Ariston. Dopo il trionfo a Sanremo 2026, il cantante partenopeo è pronto per l’Eurovision Song Contest di Vienna, e i segnali che arrivano dal web sono più che incoraggianti. La prima clip ufficiale di Sal, pubblicata dai canali social dell’Eurovision, ha infatti superato in poco tempo 1,5 milioni di visualizzazioni. E sotto il post si sono sprecati i commenti entusiasti dei fan stranieri. Un segnale decisamente rincuorante in vista della gara di maggio. Ecco tutti i dettagli.

Eurovision 2026, l’exploit di Sal Da Vinci sui social

Nel video postato su Tik Tok dall’Eurovision, Sal Da Vinci si presenta al pubblico europeo cantando e parlando in inglese, con la sua "Per sempre sì" come colonna sonora. La coreografia ormai virale in Italia accompagna il tutto, aggiungendo quel tocco di spettacolo e simpatia che non guasta. E così, in pochi minuti, il cantante napoletano riesce a trasferire sullo schermo quella stessa energia che aveva conquistato il pubblico dell’Ariston.

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I numeri d’altronde parlano chiaro: 1,5 milioni di visualizzazioni contro le 20-30mila degli altri paesi partecipanti. Un divario enorme, che suggerisce come "Per sempre sì" stia già viaggiando ben oltre i confini italiani.

L’entusiasmo dei fan stranieri per Sal

Basta scorrere la sezione dei commenti per accorgersi del livello di supporto per Sal. "My favourite this year", scrive un’utente, e un’altra rincara: "Italy will win!". Da sempre, nel mondo dell’Eurovision i social rappresentano un termometro piuttosto affidabile di quello che accadrà al momento delle votazioni. Il televoto europeo premia spesso gli artisti che hanno già costruito un seguito online nei mesi precedenti all’evento. E il trend attuale sembra favorire l’Italia in modo piuttosto significativo.

Una vittoria nella vittoria, insomma, dato che per Sal Da Vinci partecipare all’Eurovision non era affatto scontato. A differenza di Olly lo scorso anno, che aveva rinunciato alla kermesse europea, il cantante napoletano ha sempre manifestato la volontà di esserci. Perché a 56 anni Sal sta vivendo una seconda giovinezza, e non sembra affatto intenzionato a fermarsi. Dopo anni di successi nel circuito della musica neomelodica napoletana, Sanremo 2026 lo ha catapultato in una dimensione nuova e inaspettata. Nonostante le pungenti polemiche sulla sua vittoria al Festival, e nonostante gli attacchi di parte della stampa.

L’Eurovision 2026 è il passo successivo della sua scalata irresistibile. E Da Vinci lo affronterà, senza dubbio, con la serenità di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.

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