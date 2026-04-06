Eurovision 2026: Sal Da Vinci trionfa su Spotify e supera tutti, ma c'è un problema con cui non ha fatto i conti Sal Da Vinci vola su Spotify con Per sempre sì, ma il primato nasconde più di un’incognita. Ecco cosa potrebbe mettere in difficoltà il rappresentante dell'Italia nella competizione europea.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un dominio apparente che accende l’entusiasmo dei fan italiani e alimenta le speranze in vista dell’Eurovision 2026, ma dietro i numeri record si nasconde un dettaglio che potrebbe cambiare completamente la prospettiva, spostando sensibilmente più in basso Sal Da Vinci nella classifica generale dell’Eurovision Song Contest 2026.

Eurovision 2026: l’exploit di Sal Da Vinci nei numeri su Spotify

Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2026, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio, e come ogni anno è Spotify a offrire le prime indicazioni su chi stia correndo più veloce degli altri. In cima alla classifica degli ascolti troviamo Sal Da Vinci con Per sempre sì, capace di totalizzare 18.5 milioni di stream, un dato che stacca in modo netto la concorrenza e che, letto così, sembra raccontare una sola storia: l’Italia parte da favorita, almeno sul fronte dello streaming. Dietro ci sono la Svezia con 14.3 milioni, la Finlandia con 9 milioni, poi Danimarca e Cipro poco sotto i 4 milioni. Numeri che, presi nella loro semplice statistica, sembrano certificare un trionfo italiano difficilmente attaccabile. Eppure, fermarsi a questo livello di analisi rischia di essere fuorviante.

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Il peso del mercato interno italiano nello streaming di Sal Da Vinci

Per comprendere davvero la portata dei 18.5 milioni di stream di Per sempre sì, occorre allargare lo sguardo. L’Italia conta quasi 60 milioni di abitanti e un mercato discografico fortemente orientato al consumo domestico: oltre l’80% delle classifiche Spotify nazionali è occupato stabilmente da artisti italiani. Questo significa che il successo interno può gonfiare i numeri in maniera significativa. Inoltre, il brano arriva dall’onda lunga del Festival di Sanremo, una vetrina che ogni anno garantisce un’esposizione mediatica e digitale senza eguali in Europa. È inevitabile che un pezzo lanciato su quel palco parta con un vantaggio competitivo enorme in termini di ascolti. Il vero nodo, però, è capire quanti di quei milioni arrivino davvero dall’estero, perché all’Eurovision non basta dominare in patria.

Eurovision Song Contest 2026: paesi nordici e la forza della piattaforma

Se si osservano Svezia, Finlandia e Danimarca, emerge un altro elemento interessante. La Svezia, con 14.3 milioni di stream, ha una popolazione di poco superiore ai 10 milioni di abitanti. Spotify è nata lì e la sua penetrazione sfiora il 50% della popolazione: praticamente uno svedese su due utilizza la piattaforma. È evidente che una mobilitazione nazionale possa produrre cifre altissime anche in un mercato relativamente piccolo.

Lo stesso discorso vale per la Finlandia, che con 9 milioni di stream su circa 5.5 milioni di abitanti dimostra una partecipazione interna fortissima. In questi casi, i numeri raccontano entusiasmo e compattezza nazionale, ma non garantiscono automaticamente una traduzione in voti internazionali, anche se storicamente i Paesi nordici hanno maggiore facilità nell’esportare il proprio pop.

Gli outsider e le sorprese silenziose

Molto più interessante è il caso di Cipro, che con 3.8 milioni di stream e una popolazione di poco superiore al milione di abitanti lascia intuire una forte componente di ascolti provenienti dall’estero. Qui il dato grezzo diventa improvvisamente significativo in senso opposto: meno volume complessivo, ma più respiro internazionale. Anche Grecia e Croazia, con numeri inferiori rispetto ai big, mostrano performance che, rapportate ai rispettivi mercati e alla minore penetrazione di Spotify, assumono un peso diverso. Non sempre chi è in cima alla classifica globale è davvero il più competitivo su scala europea.

Germania e Israele: numeri che fanno discutere

La Germania, primo mercato musicale europeo per dimensioni, si ferma a 3.1 milioni di stream. Un dato che, considerata la popolazione di oltre 80 milioni di abitanti, suona come un campanello d’allarme. Significa che il brano non ha realmente sfondato neppure in patria. Israele, con 2.9 milioni, vive una situazione ancora più complessa. Dal 2023 in poi la partecipazione israeliana è diventata un tema politicamente divisivo, con proteste e movimenti di boicottaggio che hanno inciso anche sulle dinamiche di ascolto digitale. In questo caso, i numeri non raccontano soltanto la forza di una canzone, ma anche il contesto che la circonda.

Il problema dietro il primato italiano

Ecco allora l’inghippo: gli stream non votano. Un milione di ascolti italiani, svedesi o ciprioti pesa esattamente zero se non si traduce in televoti e preferenze delle giurie. L’Italia prenderà parte alla prima semifinale del Contest e solo il palco dirà se Per sempre sì saprà conquistare anche chi, fino a oggi, non ha contribuito a quei 18.5 milioni.

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