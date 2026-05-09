Eurovision 2026, Sal Da Vinci divide l’Europa: le quote italiane lo premiano ma all’estero... In Italia, le quote spingono Sal Da Vinci verso il podio all’Eurovision Song Contest 2026, ma nei mercati esteri resta fuori dalla lotta ai primissimi posti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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In Italia, negli ultimi mesi, il nome di Sal Da Vinci è al centro dell’attenzione in vista dell’Eurovision Song Contest 2026, con le principali citazione che iniziano a intravedere per lui uno scenario da podio. Un segnale che alimenta entusiasmo e aspettative nel dibattito nazionale, dove il brano "Per Sempre Sì" continua a far cantare l’intero Paese. All’estero, tuttavia, il quadro appare sensibilmente diverso e i pronostici restano più cauti. Ma vediamo tutto nei dettagli.

Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci sul podio per le quote italiane

Sal Da Vinci è tra i protagonisti più discussi in vista dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con il brano "Per Sempre Sì", presentato dopo Sanremo e già molto ascoltato in Europa. Le prove alla Wiener Stadthalle hanno convinto parte della critica e del pubblico, rafforzando la posizione dell’Italia tra i possibili outsider della competizione. Secondo i bookmaker, l’Italia non è tra i favoriti assoluti ma resta in corsa per la top 10. Le quote indicano una possibile Top 3 per Sal Da Vinci intorno a 3,00, mentre il successo finale è stimato tra 7 e 9, dopo che in passato era arrivato anche a quota 34. Nelle scommesse internazionali, invece, le preferite sono soprattutto Finlandia (1,50), Grecia (2,00) e Danimarca (2,75), con l’Italia attualmente attorno alla nona posizione nelle classifiche dei pronostici esteri.

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Eurovision 2026, Francesca Tocca sul palco con Sal Da Vinci

Per quanto riguarda l’esibizione, pare che quest’ultima punti molto sulla scenografia del nuovo palco "The Leaf" e su una coreografia con Francesca Tocca e un corpo di ballo, per rendere lo spettacolo più dinamico rispetto a Sanremo. Sal Da Vinci sta inoltre promuovendo il brano in Europa con eventi e pre-party a Londra e Amsterdam, dove ha ricevuto un buon riscontro dal pubblico.

Per Sempre Sì, significato del testo di Sal Da Vinci

Come spiegato più volte da Sal Da Vinci, il testo "Per Sempre Sì", scritto in agosto, racconta l’incontro tra due persone che avvertono subito una forte connessione e che dal semplice colpo di fulmine, si trasforma in un sentimento profondo capace di cambiare la loro visione del presente e del futuro. L’amore viene descritto come un’esperienza intensa e totalizzante, che li porta a desiderare una vita insieme fatta di presenza, sostegno e progetti comuni. Col tempo, entrambi comprendono che questo legame non è passeggero, ma rappresenta una vera e propria promessa. Nasce così l’idea di un impegno importante, in cui il sentimento viene vissuto come permanente e legato al desiderio di costruire un futuro condiviso, capace di resistere alle difficoltà e al passare del tempo.

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