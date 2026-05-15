Vincitore Eurovision 2026, Sal Da Vinci sorprende tutti: l’Italia sogna davvero (ma c'è un rivale fortissimo) Finale a Vienna per la 70ª edizione: Sal Da Vinci rappresenta l’Italia con “Per sempre sì”, ma le quote lo vedono lontano dai favoriti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle porte e l’attesa cresce in tutta Europa. Dopo due semifinali molto combattute, sono 25 i Paesi pronti a contendersi il microfono di cristallo sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Tra questi c’è anche l’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci, reduce dal successo a Sanremo e da un anno di forte esposizione mediatica. Il cantante napoletano porta in gara il brano "Per sempre sì", già apprezzato dal pubblico internazionale. Nonostante l’entusiasmo italiano, le quote dei bookmaker lo collocano però lontano dalla vetta. La concorrenza è altissima e la Finlandia, almeno sulla carta, sembra partire in netto vantaggio.

Sal Da Vinci porta l’Italia all’Eurovision ma resta outsider secondo le quote

L’edizione numero 70 dell’Eurovision Song Contest si svolge nuovamente a Vienna, che ospita la manifestazione per la terza volta dopo il 1967 e il 2015. Sul palco saliranno i 20 Paesi qualificati dalle semifinali insieme ai Big Five, tra cui l’Italia. Sal Da Vinci è tra i nomi più attesi dal pubblico italiano, forte del successo sanremese e dell’impatto del suo brano "Per sempre sì", già diventato virale anche fuori dai confini nazionali. Il cantante si esibirà come quart’ultimo, una posizione che spesso aiuta a rimanere impressi al televoto europeo.

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Tuttavia, le quote raccontano una realtà più complessa: il suo successo è dato tra i 20.00 di Admiralbet, i 12.00 di Snai, i 10.00 di William Hill e il 7.50 di Eurobet, numeri che lo inseriscono pienamente nella categoria degli outsider.

Finlandia favorita, Grecia e Danimarca inseguono nella corsa al microfono di cristallo

Secondo i principali bookmaker la grande favorita dell’edizione 2026 è la Finlandia, rappresentata da Linda Lampanius e Pete Brikkonen, in testa alle lavagne con quote che vanno da 2.25 su Snai fino a 2.00 su Eurobet e William Hill. Subito dietro si colloca la Grecia con Akylas, considerata una delle alternative più solide con valori tra 5.50 e 7.50. Più staccata ma ancora in corsa la Danimarca, che oscilla tra 6.00 e 9.00 e potrebbe approfittare di una serata imprevedibile.

La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, con il televoto aperto a tutta Europa ma senza la possibilità di votare il proprio Paese. Una regola che rende la competizione ancora più internazionale e difficile da prevedere, lasciando aperta la porta a possibili sorprese fino all’ultimo voto.

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