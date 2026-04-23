Eurovision 2026: Sal Da Vinci primo negli ascolti su Spotify, ma la verità dietro i numeri potrebbe cambiare tutto Un primato netto su Spotify e una canzone in vetta alle classifiche, ma dietro i numeri si nasconde una dinamica decisiva che potrebbe ribaltare tutto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A meno di un mese dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, iniziano a emergere con sempre maggiore chiarezza i primi segnali su quali artisti stiano realmente catalizzando l’attenzione del pubblico. Tra classifiche, streaming e ascolti mensili, un nome si è imposto in maniera evidente su tutti gli altri: Sal Da Vinci. Il cantante italiano, infatti, guida la classifica degli artisti in gara più ascoltati su Spotify.

Eurovision 2027, Sal Da Vinci spicca: primo per gli ascolti su Spotify

Con 2.815.301 ascoltatori mensili, è Sal Da Vinci a imporsi come l’artista da battere sulle piattaforme streaming. Un dato che lo posiziona nettamente davanti alla concorrenza e che, inevitabilmente, alimenta entusiasmo e aspettative sempre più alte attorno alla sua partecipazione. Il distacco rispetto agli altri concorrenti è significativo: la svedese Felicia si ferma a 1.156.361 ascoltatori mensili, seguita da Pete Parkkonen e Linda Lampenius, entrambi ben al di sotto del milione. Numeri che, letti così, raccontano un trinfo chiaro e difficilmente contestabile, con Sal Da Vinci che si conferma il più ascoltato tra tutti gli artisti in gara e che sembra avere una marcia in più rispetto agli altri rappresentanti.

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A rafforzare ulteriormente questo dominio c’è anche il rendimento della sua canzone, Per sempre sì, che si è affermata come il brano più ascoltato tra quelli in gara all’Eurovision 2026. In questo senso, il successo su Spotify rappresenta una fotografia piuttosto fedele dell’impatto immediato che la canzone ha avuto sul pubblico. Eppure, dietro questi numeri così imponenti, si nasconde anche qualche elemento che invita alla prudenza. Rispetto a un mese fa, infatti, Sal Da Vinci ha perso circa un milione e mezzo di ascoltatori unici mensili, un calo che non mette in discussione il primato ma che dimostra come la situazione sia in continua evoluzione e tutt’altro che cristallizzata. Essere in testa oggi non significa automaticamente esserlo anche al momento decisivo, soprattutto in un contesto complesso e imprevedibile come quello dell’Eurovision, e considerando anche che il brano di Sal Da Vinci è stato uno degli ultimi ad essere stato lanciato, quindi potrebbe godere di un maggior traino derivante dall’entusiasmo del recente rilascio.

Eurovision Song Contest 2027: il problema dei voti e degli ascolti

C’è poi un aspetto ancora più importante da considerare, spesso sottovalutato quando si osservano questi dati in maniera superficiale: la provenienza degli ascolti. Perché se è vero che Sal Da Vinci può contare su numeri altissimi, è altrettanto vero che una parte consistente di questi ascolti arriva dall’Italia. Un elemento che, se da un lato rappresenta un enorme punto di forza in termini di popolarità interna, dall’altro potrebbe rivelarsi meno determinante nel contesto della gara. Il regolamento dell’Eurovision, infatti, impedisce ai Paesi di votare per il proprio rappresentante, ed è proprio qui che il discorso cambia radicalmente. Non basta essere il più ascoltato in assoluto, conta soprattutto da dove arrivano quegli ascolti, perché il successo finale dipende in larga parte dalla capacità di conquistare il pubblico internazionale. Un artista può dominare nel proprio Paese, ma se non riesce a replicare lo stesso impatto all’estero, il vantaggio iniziale rischia di ridursi sensibilmente.

Nel caso di Sal Da Vinci, il forte sostegno del pubblico italiano sta generando un boost di ascoltatori mensili superiore rispetto a quello che molti altri Paesi stanno garantendo ai propri rappresentanti. Questo significa che, pur partendo da una base numerica molto alta, una parte di quel vantaggio potrebbe non tradursi direttamente in voti durante la finale. Ed è proprio questo il punto: per vincere l’Eurovision non basta dominare le classifiche di streaming, bisogna riuscire a convincere chi sta fuori dai propri confini.

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