Eurovision 2026, Sal Da Vinci inarrestabile: arriva il minitour europeo e fa amicizia con gli altri cantanti in gara
Tra palchi europei, nuove amicizie artistiche e una corsa all’Eurovision che si fa sempre più serrata, Sal Da Vinci vive il suo momento più internazionale: ecco tutte le novità che lo attendono.
Dopo settimane di attesa e un calendario sempre più fitto, Sal Da Vinci si ritrova al centro di un percorso che lo sta proiettando ben oltre i confini italiani, in una fase di preparazione all’Eurovision Song Contest 2026 che, tra concerti promozionali e incontri con gli altri artisti in gara, sta assumendo i contorni di un vero e proprio mini tour europeo. L’esordio ufficiale avverrà durante la prima semifinale del 12 maggio a Vienna con il brano Per sempre sì, ma il viaggio è già iniziato da tempo e sta regalando al cantante campano un’esperienza completamente nuova, fatta non solo di palchi ma anche di connessioni umane e musicali.
Sal Da Vinci: il mini-tour europeo che accende l’attesa post Sanremo
Il percorso di avvicinamento all’Eurovision si è già tradotto in diverse tappe internazionali, a partire dall’esibizione del 9 aprile a Parigi per l’Eurovision in Concert, seguita da quella dell’11 aprile ad Amsterdam, fino alla prossima tappa del 19 aprile al London Eurovision Party. Un susseguirsi di appuntamenti che, come riportato da Fanpage.it, sta generando in Sal Da Vinci un entusiasmo crescente, soprattutto per la possibilità di confrontarsi direttamente con altri concorrenti in gara.
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Eurovision Song Contest 2026: le nuove amicizie di Sal Da Vinci
Tra gli aspetti più interessanti di questo percorso c’è sicuramente il rapporto che Sal Da Vinci sta costruendo con alcuni degli altri artisti in gara. In particolare, si è sviluppata una connessione significativa con Monroe, cantante francese in gara con Regarde!, che rappresenta anche un curioso contrasto anagrafico: lui l’artista più anziano, lei la più giovane della competizione. A questa relazione si aggiungono anche i contatti con Sarah Engels, in gara con Fire, e con il cantante albanese Alis, che porterà a Vienna Nân. Proprio con quest’ultimo, il legame si è spinto oltre la semplice conoscenza, arrivando fino alla registrazione di una nuova versione di Per sempre sì, condivisa poi sui canali social ufficiali dell’Eurovision in Concert.
Sal Da Vinci: tra casa, famiglia e piccole confessioni personali
Nonostante gli impegni internazionali, Sal Da Vinci continua a mantenere un forte legame con la propria quotidianità. Gli spostamenti continui non gli impediscono di tornare appena possibile dalla famiglia, in particolare dai nipoti, oppure di portarli con sé in alcune occasioni speciali, come già accaduto durante il periodo di Sanremo 2026. Negli ultimi contenuti social, l’artista ha anche raccontato alcuni aspetti più intimi della sua vita quotidiana, rivelando le sue tre grandi passioni: la musica ovviamente, la sua squadra del cuore Napoli e la famiglia. Ha inoltre sottolineato quanto per lui sia fondamentale avere un pianoforte in casa, elemento indispensabile per dare spazio alla creatività nei momenti di pausa.
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