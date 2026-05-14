Eurovision 2026: Sal Da Vinci commenta le imprecisioni nella semifinale, la tensione con la giornalista israeliana è virale Sal Da Vinci tra polemiche e pressione all’Eurovision Song Contest: dalle “sbavature” vocali al caso della cantante polacca che divide il pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’attenzione attorno a Sal Da Vinci, dopo la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, è cresciuta rapidamente. Se da una parte il cantante napoletano ha ricevuto molti complimenti per l’atmosfera italiana portata sul palco con Per Sempre Sì, dall’altra sui social sono comparsi diversi commenti sulle sue condizioni vocali. Alcuni utenti hanno notato qualche esitazione durante l’esibizione, soprattutto nei passaggi più complessi, facendo anche paragoni con la performance proposta al Festival di Sanremo.

Eurovision 2026: le osservazioni sulla voce di Sal Da Vinci

Subito dopo la semifinale, online sono comparsi messaggi molto critici: "Ma che è successo? Sembra trattenuto e poi anche l’acuto non è pulito", ha scritto qualcuno, mentre altri hanno sostenuto che a Sanremo l’artista fosse apparso più sicuro vocalmente. C’è stato persino chi ha parlato di stonature, anche se molti fan hanno difeso il cantante. A confermare che qualche problema ci sia stato è stato indirettamente lo stesso Sal Da Vinci. Andrea Laffranchi, intervenuto a La Volta Buona, ha raccontato di aver parlato con lui dopo avergli assegnato un sei nella sua pagella pubblicata sul Corriere della Sera: "Gli ho dato un sei, ma anche lui ha concordato con me. L’ho sentito privatamente e mi ha detto che effettivamente qualche sbavatura c’è stata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il riposo necessario prima della finale

Secondo il giornalista, il cantante starebbe affaticando troppo la voce a causa dei numerosi impegni legati all’Eurovision Song Contest. "Sal Da Vinci aveva qualche preoccupazione per la sua voce all’Eurovision, mi ha detto che sta parlando troppo. Il suo team gli dice di parlare meno". Laffranchi ha spiegato che il cantante tende a fermarsi a parlare con tutti, concedendo interviste molto lunghe e partecipando agli eventi organizzati durante la settimana della manifestazione. Per questo motivo la squadra dell’artista gli avrebbe consigliato di rallentare e riposarsi nelle ore precedenti alla finale.

Nonostante tutto, le quotazioni italiane continuano a crescere. Secondo i bookmaker, infatti, l’Italia avrebbe recuperato alcune posizioni nelle classifiche delle possibili vincitrici dell’Eurovision Song Contest. Un segnale importante, considerando che le discussioni sulle "sbavature" vocali non sembrano aver compromesso l’apprezzamento generale del pubblico.

Eurovision Song Contest: il caso della cantante polacca e la giornalista israeliana

Nel frattempo, attorno alla manifestazione continuano anche le polemiche legate alla presenza di Israele. A far discutere è stato soprattutto un episodio che ha coinvolto la cantante polacca Alicja Szemplińska durante un’intervista con la giornalista israeliana Shahar Asido. La reporter ha chiesto all’artista se conoscesse la canzone del rappresentante israeliano Noam Bettan, e se lo avvesse incontrato, dopo due risposte negative, l’ha invitata a mandare un messaggio ai fan israeliani. A quel punto Alicja è apparsa in difficoltà, ha accennato un rapido "grazie" e si è allontanata verso la propria delegazione.

Poco dopo, però, una componente del team polacco è tornata dalla giornalista per chiarire la situazione e la cantante ha deciso di ripresentarsi davanti alle telecamere. "Tanti saluti a tutti i fan dell’Eurovision, abbiate cura di voi e pregate", ha poi dichiarato. L’episodio ha diviso il pubblico dell’Eurovision Song Contest. Alcuni hanno difeso la spontaneità della cantante polacca, mentre altri hanno giudicato poco elegante il suo comportamento iniziale. Anche parte della stampa israeliana ha criticato la scena, sostenendo che il clima nei confronti della delegazione israeliana resti particolarmente teso anche in questa edizione della manifestazione.

Potrebbe interessarti anche