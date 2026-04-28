Eurovision 2026, Sal Da Vinci ‘a picco’ nelle quote dei bookmakers: la nuova classifica (scoraggiante)
Il cantante partenopeo continua a scendere nel piazzamento provvisorio stilato dagli esperti scommettitori. Sorpresa per il rappresentante della Danimarca. Ecco i dettagli.
Pochi giorni dopo la vittoria a Sanremo 2026, "Per sempre sì" di Sal Da Vinci era considerata da molti una delle canzoni favorite all’Eurovision. I critici musicali (anche stranieri) avevano lodato la melodia, l’arrangiamento e la potenza del brano. E anche le performance delle clip online erano andate ben oltre quelle degli altri competitor. Oggi però, a poche settimane dal Contest, il quadro si è fatto meno roseo. La classifica dei bookmaker non mente: Sal Da Vinci è sceso ancora dal (già) modesto ottavo posto. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Sal Da Vinci, cosa dice la classifica dei bookmaker sull’Eurovision
A guidare la corsa per l’Eurovision al momento è la Finlandia, con Lampenius & Parkkonen e "Liekinheitin", dati al 31% dai bookmakers. Un distacco abissale, rispetto a tutti gli altri, compreso il nostro amatissimo Sal Da Vinci. Seguono la Danimarca di Søren Torpegaard Lund con "Før vi går hjem" (11%), la Francia con Monroe e il suo "Regarde!" (10%) e la Grecia di Akylas con "Ferto" (10%). L’Australia di Delta Goodrem chiude invece il gruppo delle favorite con "Eclipse" all’8%.
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Quanto all’Italia, insieme alla Romania e alla Svezia si ferma purtroppo al 3%: una posizione che non è certo quella attesa dai fan dopo l’entusiasmo iniziale. A sorprendere, al momento, è soprattutto l’ascesa di Søren Torpegaard Lund, attore, cantante e performer danese, il cui brano sta crescendo rapidamente nei consensi e potrebbe essere il vero candidato alla vittoria. Restano fuori dalle prime posizioni anche Israele (6%), Ucraina e Cipro (2% ciascuna), mentre tutti gli altri paesi, Italia inclusa, si attestano al di sotto del 3%.
Quando iniziano le prove di Sal Da Vinci
L’Eurovision Song Contest 2026, giunto alla sua 70ª edizione, si terrà a Vienna presso la Wiener Stadthalle dal 12 al 16 maggio. Ma il vero esordio dell’evento è sabato 2 maggio, quando partiranno le prove con i 35 paesi coinvolti. Per l’Italia, che come Big accede direttamente alla finale del 16 maggio, la prima performance di prova è fissata per giovedì 7 maggio. Sal Da Vinci si esibirà quel giorno nella fascia 13:30-13:55, seguito da Germania, Francia, Regno Unito e dall’Austria padrona di casa.
Ecco il calendario completo delle prove del 7 maggio:
- 10:30-10:55 – Belgio
- 11:05-11:30 – Lituania
- 11:30-11:55 – San Marino (seconda prova)
- 12:20-12:45 – Polonia
- 12:55-13:20 – Serbia
- 13:30-13:55 – Italia (Sal Da Vinci)
- 15:00-15:25 – Germania
- 15:35-16:00 – Francia
- 16:10-16:35 – Regno Unito
- 16:45-17:10 – Austria (paese ospitante).
Le semifinali e la finale dell’Eurovision in diretta TV
In televisione, le serate dell’Eurovision in diretta sui canali Rai sono tre: martedì 12 maggio (prima semifinale) e giovedì 14 maggio (seconda semifinale) in prima serata su Rai 2 e su RaiPlay; mentre sabato 16 maggio andrà in onda la finalissima su Rai 1. Per l’Italia, che come Big è già qualificata, il momento decisivo sarà la serata del 16. Manca meno di un mese per scoprire se i bookmaker avranno ragione o se "Per sempre sì" riuscirà ancora a sorprendere gli scettici.
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