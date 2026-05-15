Eurovision 2026, pagelle seconda semifinale: Sal Da Vinci latitante (4), Elettra Lamborghini rimonta (8). Ma la diretta stecca (2) Promossi e bocciati della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026: chi passa e chi no nella diretta Rai del 14 maggio 2026 su Rai 2

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

CONDIVIDI

Com’è stata la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna? Top e flop del 14 maggio 2026 su Rai 2: dalla conduzione di Gabriele Corsi e la discussa Elettra Lamborghini ai padroni di casa austriaci. Non tutto brilla, ma qualcosa si salva: ecco le pagelle.

Eurovision 2026: promossi e bocciati della seconda semifinale a Vienna (14 maggio)

Bulgaria portami via, voto 9,5. Bangaranga di DARA è, senza troppi giri di parole, l’esibizione più energica e rilevante della serata. Un look alla Anna Pepe, ma più pop e decisamente più imprevedibile, apre la seconda semifinale dell’Eurovision (leggi QUI la cronaca della serata) con un tormentone che, a confronto, Rossetto e caffè sembra una ninna nanna da ascensore. DARA è padrona assoluta del palco: gioca con le telecamere, domina lo spazio e ha chiaramente un obiettivo in mente: vincere o almeno provarci sul serio. E questo, più di tutto, è lo spirito giusto per stare dentro questa competizione, indipendentemente da come finirà. DARA sei carina, sei ok, sei quella che all’Eurovision per sempre vorrei.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Elettra Lamborghini si riprende, e meno male! Voto 8. Dopo un esordio un po’ ingessato e decisamente troppo "criticone", la bolognese si scioglie e domina molto meglio la seconda semifinale. Critica sì, ma senza quel gusto di demolire tutto a prescindere. Finalmente. C’è spazio per tutto: i pavoni del suo giardino (con inevitabile richiamo all’invasione di Punta Marina, of course), i saluti ai Jalisse e pure un apprezzamento sincero per il cibo austriaco. Momento quasi zen, per i suoi standard. Il vero picco della serata arriva quando si accende sul fronte look: le sue osservazioni sugli outfit di Victoria Swarovski sono oro puro. Perché la cosa più inaspettata della serata è proprio questa: la regina del trash che si improvvisa critica fashion dei glitter della conduttrice dell’Eurovision. Sinceramente, chi l’avrebbe mai detto?

Armenia, salvaci dalla monotonia che ci assale: voto 7,5. In una serata decisamente meno incisiva rispetto alla prima semifinale, questa performance arriva come una boccata d’aria e, per un attimo, accende tutto quello che intorno tende a spegnersi. Paloma Rumba di SIMON è un brano pensato per chi si sente incastrato in qualsiasi cosa: casa, lavoro, routine, doveri vari e vita adulta che pesa un po’ troppo. E la cosa funziona proprio perché non ti chiede di pensare, ma di mollare tutto. La sensazione, mentre la ascolti e la guardi sul palco dell’Eurovision, è esattamente quella: lasciare tutto alle spalle, anche solo per una manciata di minuti, e muoversi. Ballare. Disinnescarsi. Freschezza ed energia, senza troppi fronzoli: in certi momenti non serve altro.

Pagelle Eurovision 2026: Sal Da Vinci grande assente (a metà), ma è la conduzione austriaca a floppare

Sal Da Vinci, torna: sta casa aspetta a te! Voto 4. Guardare la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 dall’Italia non ha avuto lo stesso sapore della serata precedente. E il motivo, a questo punto, è scientifico: no Sal Da Vinci, no party. L’assenza di Sal Da Vinci dalla scaletta di questa serata si è fatta sentire più di molte esibizioni in gara. Senza di lui, la diretta perde improvvisamente quella scintilla di attesa quasi rituale, quella sensazione da "ora succede qualcosa". E invece niente. Effervescenza ridotta. Diciamolo chiaramente: ci sono presenze che trasformano una semifinale in evento. E quando non ci sono, te ne accorgi eccome. Perché a volte non è quello che succede sul palco a fare la differenza, ma quello che ti aspetti che succeda.

Cipro vuole essere Shakira, ma senza riuscirci: voto 3,5. All’Eurovision si sa: l’imitazione creativa è praticamente uno sport olimpico non ufficiale. E la rappresentante cipriota, Antigoni con Jalla, si inserisce perfettamente in questa tradizione… anche se il risultato è più un tentativo che una trasformazione. L’impressione è quella di una Shakira in versione alternativa, magari uscita da un universo parallelo dove la coreografia non è mai arrivata al secondo passaggio di prova. L’energia c’è, ma senza controllo. Tra fiatone evidente e una generosa dose di olio corpo che riflette più luci del previsto, lo spettacolo punta tutto sull’impatto visivo. Peccato che la coreografia non regga davvero il peso dell’ambizione: tanta intenzione, poca precisione. Certo: giudicare dal divano, in pigiama e mollettone, è praticamente il vero spirito dell’Eurovision. Anzi, è obbligatorio. Se non si esagera un po’ da casa, allora che festa è? Resta il dubbio finale: era un tributo, ispirazione o Shakira solo nei pensieri? Probabilmente un po’ tutte e tre.

Swarovski e Ostrowski… che disastroski! Voto 2. Una conduzione pensata per parlare a tutta Europa, ma che fallisce miseramente. L’idea poteva essere complessa da gestire, certo. Il problema è che qui non si intravede nemmeno lo sforzo di provarci. Definire la gag iniziale una "macchietta scomposta" è quasi un complimento. Poi arrivano i tempi morti, riempiti come si può: valzer viennesi improvvisati e momenti di riempitivo che sembrano una punizione. E gli outfit? Troppo anche per l’Eurovision, che di solito il "too much" lo considera standard minimo. La comicità austriaca, ormai è chiaro, punta sul grossolano. Il problema è che i due conduttori non sembrano aver capito né dove sono, né perché sono lì. E questo, in uno show del genere, è il vero peccato originale. Un’occasione sprecata che lascia più domande che momenti memorabili. E se persino in Austria si sollevano critiche allo spettacolo, viene difficile immaginare cosa possa aver visto il resto d’Europa.

Potrebbe interessarti anche