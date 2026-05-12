Eurovision 2026: l’Italia sogna con Sal Da Vinci, ma i pronostici condannano il vincitore di Sanremo: le quote dei bookmaker e i favoriti
Con l’avvicinarsi dell’evento Sal Da Vinci ha recuperato terreno fino a entrare stabilmente tra i candidati alla top 10.
L’Eurovision Song Contest 2026 è pronto ad accendere l’Europa con una delle edizioni più attese degli ultimi anni. La manifestazione musicale internazionale si svolgerà a Vienna, dal 12 al 16 maggio, e l’Italia si presenterà con un nome capace di dividere pubblico e addetti ai lavori: Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Per sempre sì‘. Per il pubblico italiano l’appuntamento principale sarà sabato 16 maggio in prima serata su Rai 1. Le due semifinali, invece, andranno in onda il 12 e il 14 maggio su Rai 2 (QUI la cronaca LIVE della prima semifinale).
A commentare l’evento per l’Italia saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre c’è grande attenzione l’esibizione di Sal Da Vinci che si esibirà anche durante la prima semifinale in una performance fuori concorso, utile a presentare il brano al pubblico europeo prima della gara decisiva.
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E proprio attorno a ‘Per sempre sì‘ si stanno concentrando le discussioni dei bookmaker internazionali. Le quote delle ultime settimane hanno raccontato un andamento altalenante: inizialmente l’Italia sembrava lontana dalle prime posizioni, ma con l’avvicinarsi dell’evento Sal Da Vinci ha recuperato terreno fino a entrare stabilmente tra i candidati alla top 10.
Per scoprire se l’Italia potrà veramente tornare a vincere all’ESC, trovate tutte le info nel Video!
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