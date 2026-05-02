Eurovision 2026 è iniziato, prime prove e pronostici spiazzanti: chi vince (e com’è messo Sal Da Vinci) Al via le prove dell’Eurovision 2026 alla Wiener Stadthalle: primi test sul palco e pronostici sorprendenti sul vincitore, cresce l'attesa per Sal Da Vinci.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ufficio Stampa Sal Da Vinci

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L’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo a Vienna, dove la Wiener Stadthalle ospita le prime prove ufficiali della competizione. L’apertura del calendario segna l’inizio di una fase molto importante, con gli artisti della Prima Semifinale chiamati a testare ogni cosa per far sì che tutto sia impeccabile. L’attenzione è rivolta anche alle prime indicazioni dei bookmaker internazionali, che iniziano a delineare i favoriti alla vittoria. Riflettori puntati anche sull’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci, atteso alle sue prime prove sul palco austriaco. Di seguito, tutti i dettagli.

Eurovision 2026, iniziate le prove della competizione: quando si esibirà Sal Da Vinci

L’Eurovision Song Contest 2026 entra ufficialmente nella fase delle prove alla Wiener Stadthalle, dove oggi, 2 maggio 2026, si apre la prima giornata dedicata ai partecipanti della Prima Semifinale. I primi sette artisti saliranno sul palco per testare scenografia e audio, secondo questo ordine:

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Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!

Svezia: FELICIA – My System

Croazia: LELEK – Andromeda

Grecia: Akylas – Ferto

Portogallo: Bandidos do Cante – Rosa

Georgia: Bzikebi – On Replay

Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Le prove si svolgono a porte chiuse per permettere agli artisti di lavorare senza distrazioni. Tuttavia, i fan potranno seguire aggiornamenti tramite un live blog sul subreddit ufficiale, oltre a gallerie fotografiche pubblicate sui social il giorno successivo e clip video che mostreranno la resa televisiva delle performance. Tutti i contenuti saranno poi raccolti anche su YouTube. Per quanto riguarda l’Italia, Sal Da Vinci si esibirà nelle sue prime prove il 7 maggio alle 13:30, con una sessione da circa 30 minuti, seguita da una seconda prova il 9 maggio alla stessa ora, ma più breve. L’artista parteciperà inoltre alle prove generali della semifinale e della finale.

Eurovision Song Contest 2026, pronostici dei bookmaker: Finlandia super favorita

Le quote aggiornate dei bookmaker delineano un quadro piuttosto chiaro, soprattutto per la vittoria finale, dove la Finlandia si impone come principale favorita. In forte ascesa anche Grecia e Danimarca, mentre l’Italia si mantiene nelle posizioni di rincorsa.

Semifinale 1 (12 maggio – ore 21:00):

Finlandia – 1.72

Grecia – 3.50

Israele – 5.00

Svezia – 25.00

Moldavia – 33.00

Serbia – 50.00

Lituania – 100.00

Montenegro – 100.00

Croazia – 100.00

Polonia – 200.00

Georgia – 200.00

Portogallo – 300.00

Estonia – 300.00

Belgio – 300.00

San Marino – 500.00

Semifinale 2 (14 maggio – ore 21:00):

Australia – 2.50

Danimarca – 3.25

Ucraina – 6.00

Romania – 9.00

Cipro – 20.00

Bulgaria – 25.00

Malta – 33.00

Lettonia – 50.00

Repubblica Ceca – 50.00

Altri paesi fino a quote più alte

Finale (16 maggio – ore 21:00):

Finlandia – 2.75

Grecia – 5.00

Danimarca – 7.50

Italia – 9.00

Australia – 9.00

Francia – 12.00

Israele – 20.00

e tutti gli altri concorrenti con quote più alte fino a 500.00

Secondo le quote aggiornate, la posizione di Sal Da Vinci è più defilata rispetto ai favoriti assoluti, ma resta competitiva. Il cantante partenopeo è quotato 9.00 per la vittoria finale. Si colloca quindi tra i principali outsider, in linea con artisti come Australia e Danimarca.

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