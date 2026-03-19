Eurovision 2026, Elettra Lamborghini più Il Volo: sarà uno show della musica italiana (oltre Sal Da Vinci) La cantante rivelazione dell'ultimo Festival sarà al fianco di Gabriele Corsi nella conduzione dell'evento musicale. E il gruppo farà il suo ingresso tra i super-ospiti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è un filo rosso che collega gli ultimi mesi di Elettra Lamborghini, e quel filo porta dritto ai piani alti della Rai. Prima la ribalta di Sanremo 2026, dove la cantante bolognese è stata tra le protagoniste più discusse e seguite del Festival. Poi l’ingresso nel cast di Canzonissima, il nuovo show del sabato sera di Rai 1 firmato Milly Carlucci (al via questo sabato). E ora, come se non bastasse, arriva la notizia più sorprendente: Elettra Lamborghini sarà la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2026, al fianco di Gabriele Corsi. Per di più, nel corso della finalissima saranno presenti anche i cantanti de Il Volo come super-ospiti. Ecco tutti i dettagli

Elettra Lamborghini, l’annuncio a sorpresa durante la conferenza stampa di Canzonissima

La notizia ha colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori, non tanto per il nome scelto quanto per le modalità dell’annuncio. La proposta a Elettra Lamborghini, infatti, è arrivata direttamente nel corso della conferenza stampa di presentazione di Canzonissima 2026. Un momento insolito, quasi teatrale, che ha trasformato un evento promozionale in un lancio a tutti gli effetti. La cantante, stando a quanto riportato dalla pagina X Cinguetterai, ha accettato con entusiasmo, senza esitazioni.

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Anche Gabriele Corsi, già volto consolidato della kermesse europea per Rai 1, viene confermato alla co-conduzione per questa edizione. E troverà quindi al suo fianco non più Big Mama (poco apprezzata l’anno scorso) ma proprio Elettra, con il suo stile irriverente e quella capacità unica di catalizzare l’attenzione mediatica.

Elettra Lamborghini sempre più volto Rai

Quello che emerge con chiarezza, dopo l’annuncio sull’Eurovision, è che Elettra Lamborghini sta vivendo uno dei momenti professionalmente più intensi e ‘felici’ della sua carriera. In pochi mesi è passata dall’essere ospite e protagonista del Festival di Sanremo al diventare un nome fisso nei palinsesti Rai, con due progetti di peso in rapida successione: Canzonissima — dove sarà parte di un cast corale sotto la guida di Milly Carlucci — e l’Eurovision, dove avrà un ruolo più centrale e autonomo, da commentatrice in diretta su Rai 1.

Elettra, del resto, ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura sia nei contesti musicali che in quelli televisivi, portando sempre con sé una riconoscibilità immediata e una verve comunicativa difficile da replicare.

Le date dell’Eurovision 2026 e il ruolo de Il Volo

Per chi si stesse già organizzando, le date da segnare sul calendario sono queste: le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2026 andranno in onda su Rai 2 martedì 12 e giovedì 14 maggio, mentre la finale — l’appuntamento più atteso — sarà trasmessa in diretta su Rai 1 sabato 16 maggio.

Sul palco dell’Eurovision, a rappresentare l’Italia, ci sarà Sal Da Vinci, che dopo aver conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2026 ha deciso di portare la sua musica anche in Europa, raccogliendo la sfida di un palco tra i più prestigiosi e competitivi al mondo. E a portare in alto la nostra bandiera ci penseranno anche i cantanti de Il Volo, confermati come super-ospiti della finalissima. Sarà dunque un appuntamento tutto da seguire, e si preannuncia già come uno degli eventi televisivi più attesi della primavera.

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