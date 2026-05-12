Eurovision 2026, Elettra Lamborghini difende Sal Da Vinci dalle critiche sulla coreografia: "Mi fa impazzire, adoro" La cantante, pronta al debutto come commentatrice dell’Eurovision Song Contest, prende posizione contro le critiche nate online dopo le prove di “Per sempre sì”.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’attesa per l’Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle stelle e, mentre a Vienna si preparano le tre serate che porteranno sul palco i rappresentanti di 35 Paesi diversi, in Italia l’attenzione si è concentrata anche su tutto ciò che sta succedendo attorno a Sal Da Vinci. Il cantante, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, è finito infatti al centro di una forte discussione online dopo le prime immagini delle prove della sua esibizione con "Per sempre sì", soprattutto per via della coreografia curata da Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. Eppure, proprio mentre sui social si moltiplicavano ironie, critiche e commenti spesso molto duri, Elettra Lamborghini ha deciso di esporsi pubblicamente in sua difesa.

Eurovision Song Contest 2026: un debutto atteso per Elettra Lamborghini

La cantante sarà infatti una delle voci italiane dell’Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi, volto ormai storico della manifestazione per il pubblico italiano. Per lei si tratta di una prima volta assoluta in questo ruolo e, a poche ore dal debutto, non ha nascosto entusiasmo ed emozione. Intervistata nelle ultime ore, Elettra Lamborghini ha raccontato di vivere questa nuova esperienza con una miscela di agitazione ed entusiasmo, lasciando intuire quanto senta il peso ma anche il fascino di un evento seguito in tutta Europa: "Agitata ma carica. Sono sincera: non sono bene cosa aspettarmi visto che per me è la prima volta […] Preparatevi a tre serate pazzesche. Tra l’altro all’Eurovision non basta avere una bellissima voce per lasciare il segno o vincere. Contano anche la presenza scenica e l’esibizione nel complesso". Proprio questo punto sembra essere centrale anche per l’attuale giudizio su Sal Da Vinci, travolto da una valanga di commenti ancor prima dell’esibizione ufficiale.

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Le polemiche sulla coreografia di Sal Da Vinci e le parole di Elettra

Fin dalle prime prove aperte alla stampa, la performance di "Per sempre sì" ha generato reazioni contrastanti. Alcuni utenti hanno definito la coreografia troppo teatrale, altri hanno criticato alcune scelte sceniche considerate eccessive anche per il contesto dell’Eurovision Song Contest. Nel giro di poche ore, i social si sono riempiti di meme, battute e discussioni accese, trasformando quella che doveva essere soltanto un’anteprima tecnica in un vero caso mediatico.

Elettra Lamborghini, però, ha scelto di andare in direzione opposta rispetto al giudizio dominante sul web, prendendo apertamente posizione a favore del cantante napoletano e del lavoro costruito attorno alla sua esibizione: "Vuole dare il meglio di sé. Poi la coreografia di "Per sempre sì" mi fa impazzire, la adoro". Una dichiarazione che vuole placare gli animi, e con cui la cantante ha fatto capire di apprezzare proprio quell’impostazione scenica che invece tanti utenti hanno contestato. Secondo Lamborghini, infatti, l’Eurovision Song Contest richiede spettacolo, personalità e capacità di lasciare il segno, elementi che spesso finiscono inevitabilmente per dividere il pubblico.

Eurovision 2026: il giudizio spietato sulla coreografia di Sal Da Vinci

Negli ultimi anni l’Eurovision Song Contest è diventato sempre più un fenomeno parallelo ai social network, dove ogni dettaglio viene analizzato e commentato in tempo reale. Basta una prova, un’inquadratura o pochi secondi di video per scatenare reazioni immediate, spesso definitive ancora prima che il pubblico abbia visto l’esibizione completa. Nel frattempo cresce la curiosità per vedere come reagirà la platea internazionale davanti alla performance di Sal Da Vinci. Al di là delle discussioni nate in rete, sarà infatti il palco di Vienna a dare il vero responso, in una competizione dove spesso il gusto popolare riesce a sorprendere anche gli osservatori più esperti.

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