Eurovision 2026, “Zero punti all’Ucraina e tre alla Romania, fatto insolito e grave”: bufera in Moldovia dopo la finale
Dopo la finale dell’Eurovision 2026 esplode il caso Moldavia: il voto della giuria scatena polemiche politiche e porta alle dimissioni del direttore della tv pubblica.
Potrebbe interessarti anche
Eurovision 2026, anticipazioni seconda semifinale: chi canta stasera, scaletta completa e la rimonta (inattesa) di Sal Da Vinci
Oggi giovedì 14 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena...
Eurovision 2026, la prima semifinale: c’è subito Sal Da Vinci, a che ora canta, anticipazioni e scaletta completa
Oggi martedì 12 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena...
Eurovision 2026 è iniziato, prime prove e pronostici spiazzanti: chi vince (e com’è messo Sal Da Vinci)
Al via le prove dell’Eurovision 2026 alla Wiener Stadthalle: primi test sul palco e ...
Eurovision 2026, pagelle semifinale: con Sal Da Vinci trema l'Europa (10), Lamborghini tuttologa (5). Ma la classifica spiazza (2)
Le pagelle della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. Promos...
Sal Da Vinci a fine scaletta nella finale Eurovision 2026, il dato che ci fa sperare (ma sarà durissima)
Svelato l’ordine di uscita degli artisti durante la grande finale di sabato 16 maggi...
Eurovision 2026: protesta silenziosa di Gabriele Corsi, interventi della polizia durante l'esibizione di Israele e accuse di censura
Fischi, contestazioni e tensione durante la performance del concorrente israeliano: ...
Eurovision 2026, anticipazioni finale: chi canta stasera, scaletta completa, orario (e vantaggio) di Sal Da Vinci
Tra ordine di uscita, pronostici che si rimescolano e colpi di scena dell’ultimo min...
Eurovision 2026, chi sono i 35 cantanti in gara: il significato delle canzoni e i grandi rivali di Sal Da Vinci
La kermesse verrà trasmessa su Rai 2 il 12 e il 14 maggio con le due semifinali, men...