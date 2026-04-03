Eurovision 2026, scaletta ufficiale e Sal Da Vinci 'affossato': la nuova quota (davvero sorprendente) Emerge un dettaglio che può cambiare tutto nella corsa alla finale, mentre le quote dei bookmaker iniziano a scricchiolare e l’Italia perde terreno nelle previsioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’attesa è finita: la scaletta ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2026 è stata finalmente pubblicata e, come ogni anno, il cosiddetto running order accende discussioni, analisi e pronostici. La competizione, tra le più seguite e amate al mondo, si svolgerà a Vienna dopo la vittoria dell’Austria nell’edizione 2025, e vedrà trenta Nazioni contendersi i venti posti disponibili per accedere alla fase decisiva. In questo scenario carico di aspettative, ora sappiamo con certezza quando salirà sul palco Sal Da Vinci, chiamato a rappresentare l’Italia dopo il trionfo a Sanremo.

Quando si esibirà Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026

In qualità di Paese appartenente ai Big Four, l’Italia ha già diritto a un posto in finale, ma questo non impedisce al suo rappresentante di esibirsi durante le semifinali. Sal Da Vinci salirà infatti sul palco il 12 maggio, nel corso della prima semifinale. Una collocazione tutt’altro che irrilevante, considerando che le statistiche legate alla posizione in scaletta hanno spesso inciso sull’esito della gara.

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La serata si aprirà con Viva, Moldova! di Satoshi, seguita da My System della Svezia, Andromeda della Croazia, Ferto per la Grecia, Rosa per il Portogallo e On Replay per la Georgia. Dopo queste esibizioni, sarà il turno dell’Italia che si esibirà settima con Per sempre sì, il brano che ha conquistato il pubblico italiano e che ora punta a farsi strada anche oltreconfine. A seguire si alterneranno Finlandia con Liekinheitin, Montenegro con Nova zora, Estonia con Too Epic to Be True, Israele con Michelle, Germania con Fire, Belgio con Dancing on the Ice, Lituania con Sólo quiero più, San Marino con Superstar, Polonia con Pray e infine Serbia con Kraj mene.

La posizione nella seconda metà della scaletta potrebbe rivelarsi un vantaggio non trascurabile, visto che in passato chi si è esibito verso la fine ha ottenuto percentuali di qualificazione sensibilmente più alte rispetto a chi ha aperto la serata. Si parla addirittura di un 86,67% di qualificazioni per chi occupava l’ultimo slot. Naturalmente si tratta di numeri e non di certezze, ma in una competizione così imprevedibile anche i dettagli possono fare la differenza.

Quote in calo per Sal Da Vinci e l’Italia: i sorpassi inattesi

Se da un lato la pubblicazione della scaletta offre un elemento di relativa serenità, dall’altro le notizie che arrivano dai bookmaker non sono altrettanto confortanti. Ora che mancano quaranta giorni all’inizio ufficiale della manifestazione, l’Italia perde terreno nelle previsioni: in appena una settimana Sal Da Vinci è sceso dall’ottavo al nono posto nelle quote.

A superarlo è stata l’Ucraina, mentre in testa restano saldamente i finlandesi Linda Lampenius & Pete Parkkonen, indicati come favoriti con una percentuale del 28%, seguiti dalla Francia al 12%. L’Italia, secondo il sito Eurovision Odd, si attesta al 3%. Un dato che fotografa una frenata evidente, ma che non chiude affatto i giochi, perché la storia dell’Eurovision insegna che non sempre il favorito della vigilia riesce a portare a casa la vittoria finale. Va ricordato che i segnali iniziali per Per sempre sì erano stati molto incoraggianti: il brano è stato riproposto più volte anche in altre lingue e ha ottenuto ottimi riscontri sulle principali piattaforme di streaming. Inoltre, sui social si moltiplicano le cover e le traduzioni condivise dai fan internazionali, segno che la canzone sta riuscendo a superare le barriere linguistiche.

La messa in onda di semifinali e finale dell’Eurovision, e dove vederle

Le semifinali saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 e su RaiPlay, oltre che su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, mentre la finale del 16 maggio andrà in onda su Rai 1. La corsa è ancora lunga e le quote possono cambiare rapidamente, ma ora che la scaletta è ufficiale una certezza c’è: l’Italia sa quando dovrà impressionare tutti.

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