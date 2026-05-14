Eurovision 2026, anticipazioni seconda semifinale: chi canta stasera, scaletta completa e la rimonta (inattesa) di Sal Da Vinci
Oggi giovedì 14 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena la seconda serata della 70esima edizione del concorso: le anticipazioni
Secondo atto dell’Eurovision Song Contest 2026. Oggi giovedì 14 maggio 2026, infatti, va in scena la seconda semifinale della 70esima edizione dell’annuale concorso canoro. Dopo il boato della Wiener Stadthalle di Vienna per Sal Da Vinci, stasera sul palco si esibirà la seconda metà dei 35 paesi in gara; l’appuntamento è nuovamente in prima serata su Rai 2. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.
Eurovision Song Contest 2026, anticipazioni seconda semifinale: conduttori e ospiti, chi canta, le ultime su Sal Da Vinci
La 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026 continua. Alla Wiener Stadthalle di Vienna, infatti, stasera andrà in scena la seconda semifinale. Nel corso della serata si esibirà la seconda metà dei 35 paesi partecipanti all’ESC, oltre a Francia e Regno Unito (già qualificate alla finale in quanto ‘Big four’ della competizione) e l’Austria paese ospitante e pertanto già finalista. Sul palco non ci sarà quindi il ‘nostro’ Sal Da Vinci, che martedì ha stregato il pubblico austriaco con la sua ‘Per sempre sì’ che sta già impazzando su tutti i social all’estero. Nonostante qualche piccola sbavatura nell’esibizione, il vincitore di Sanremo è riuscito comunque a conquistare pubblico e addetti ai lavori, raccogliendo numerosi apprezzamenti sia dai colleghi che dagli spettatori della manifestazione. Intanto cresce anche la fiducia dei bookmaker nei confronti di un possibile successo dell’Italia all’Eurovision: dopo aver occupato il decimo posto nelle previsioni di inizio settimana, il nostro Paese è salito prima al nono e poi all’ottavo posto nelle quote aggiornate ieri sera, con un trend nettamente positivo, ma la favorita resta la Finlandia (seguita dalla Grecia). Alla conduzione della serata ritroveremo la modella austriaca Victoria Swarovski (ereditiera dell’omonimo impero multimiliardario dei cristalli) e l’attore locale Michael Ostrowski. In Italia, invece, il commento in diretta su Rai 2 (la finale sarà poi su Rai 1) sarà affidato a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
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Il regolamento: chi vota
Come da regolamento, ogni Paese in gara all’Eurovision ha un codice numerico che il pubblico potrà votare tramite l’app Eurovision Song Contest o attraverso il voto online a pagamento tramite sito ufficiale. Da casa sarà possibile votare anche da telefono fisso al numero 894.001 o da cellulare al 475.475.0, per un massimo di cinque voti. Il voto del pubblico avrà un peso del 50,7%, a cui verrà poi aggiunto il 49,3% costituito dal voto delle Giurie Nazionali.
I paesi partecipanti e come funziona l’ESC
In ognuna delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest si esibiscono 15 paesi: 10 di questi conquistano l’accesso alla finale di sabato 16 maggio. Martedì si sono qualificate Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia (eliminate invece Georgia, Portogallo, Montenegro, Estonia e San Marino); stasera scopriremo quali altri paesi raggiungeranno in finale i ‘Big four’ (Italia, Francia, Germania e Inghilterra) e l’Austria, il Paese ospitante. Ecco il riepilogo dei paesi già qualificati:
- Grecia: Akylas – Ferto
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Belgio: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Svezia: FELICIA – My System
- Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!
- Israele: Noam Bettan – Michelle
- Serbia: LAVINA – Kraj Mene
- Croazia: LELEK – Andromeda
- Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Polonia: ALICJA – Pray
La scaletta di stasera: l’ordine di uscita
Nella seconda semifinale di oggi – come detto – si esibirà la seconda metà dei paesi partecipanti dell’ESC. Ad aprire la serata sarà la Bulgaria; tra le favorite per la vittoria finale vedremo anche Danimarca e Francia. Di seguito la scaletta completa:
- Bulgaria: Dara – Bangaranga
- Azerbaigian: Jiva – Just Go
- Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Lussemburgo: Eva Marija – Mother Nature
- Repubblica Ceca: Daniel Žižka – Crossroads
- Francia: Monroe – Regarde!*
- Armenia: Simón – Paloma rumba
- Svizzera: Veronica Fusaro – Alice
- Cipro: Antigoni – Jalla
- Austria: Cosmó – Tanzschein*
- Lettonia: Atvara – Ēnā
- Danimarca: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
- Australia: Delta Goodrem – Eclipse
- Ucraina: Leléka – Ridnym
- Regno Unito: Look Mum No Computer – Eins, zwei, drei*
- Albania: Alis – Nân
- Malta: Aidan – Bella
- Norvegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya
*già di diritto in finale; voto aperto
Quando e dove vedere l’Eurovision 2026 in tv e streaming (giovedì 14 maggio 2026)
La 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest va in onda stasera in tv su Rai 2, con il commento di Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Appuntamento in prima serata a partire dalle 20:15 con l’anteprima; alle ore 21:00 al via la seconda semifinale. Streaming gratuito disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sul sito ufficiale.
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