Europa League in chiaro: dove vedere Rangers-Roma e il big-match gratis
Stasera i giallorossi di Gasperini volano in Scozia per la quarta giornata della competizione: Sky, DAZN e Tv8, chi la trasmette in diretta tv e streaming
Va in scena la quarta giornata di Europa League. Oggi gioved’ 6 novembre 2025, infatti, si riaccendono i riflettori sulla fase a gironi 2025/26 della seconda competizione europea. Impegnate anche le italiane Bologna e Roma, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini volati in Scozia per affrontare l Rangers. Su Tv8, invece, andrà in onda il big match di questo quarto turno in chiaro. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli-
Rangers-Roma: dove vedere l’Europa League in diretta tv e streaming (giovedì 6 novembre 2025)
La partita di Europa League – Rangers-Roma sarà visibile su Sky, che detiene i diritti televisivi sulla seconda comeptizione europea. Oggi giovedì 6 novembre 2025 sarà dunque possibile seguire i giallorossi impegnati in Scozia sui canali Sky Sport, e in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio all’Ibrox Stadium alle ore 21:00.
- 21:00 Rangers – Roma | in onda su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, streaming disponibile su NOW e SkyGo
Per i giallorossi di Gian Piero Gasperini si tratta di una sfida fondamentale per iniziare a risalire la classifica dopo due sconfitte consecutive e continuare a sperare nella qualificazione. I Rangers sono ancora a zero punti in Europa e stanno vivendo un momento a dir poco complicato, con l’ormai ex tecnico Russell Martin sollevato dall’incarico lo scorso mese. Al suo posto è arrivato Danny Rohl.
Europa League 2025/26, la quarta giornata: il big match gratis in chiaro su Tv8
Il big match della quarta giornata di Europa League 2025/26 sarà invece visibile gratis e in chiaro su Tv8. Come di consueto, infatti, una partita per ogni turno di coppa sarà trasmessa in tv e questa settimana tocca Real Betis-Lione. A punteggio pieno in classifica,iI francesi allenati dall’ex conoscenza italiana Paulo Fonseca volano a Siviglia per affrontare gli heliopolitanos di Pellegrini, ancora imbattuti in coppa. Sfida ad alta tensione e diretta su Tv8 a partire dalle 20:30 con il pre-partita. Streaming disponibile anche sul sito ufficiale del canale; la partita sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport.
- 21:00 Real Betis – Lione | in diretta in chiaro su Tv8; in onda anche su Sky Sport, streaming disponibile su NOW e SkyGo
